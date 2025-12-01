Podziękowania dla śródmiejskich policjantów

Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj

Nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, pocztą elektroniczną, otrzymał list z podziękowaniem dla policjantów z I Komisariatu Policji w Łodzi. Po raz kolejny docenione zostały profesjonalizm i skuteczność działań, empatyczna postawa, takt, cierpliwość i szacunek funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Każde takie miłe słowo motywuje nas do jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.