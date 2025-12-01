Aspirant Jolanta Stokłosa ponownie na podium! Policjantka z Lanckorony zachwyca formą i determinacją Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Asp. Jolanta Stokłosa po raz kolejny udowodniła, że policyjna służba może iść w parze z wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Funkcjonariuszka z Posterunku Policji w Lanckoronie zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski Policji w wymagającym biegu po schodach Collegium Altum 2025, potwierdzając swoją przynależność do czołówki krajowych zawodniczek.

Asp. Jolanta Stokłosa od lat łączy policyjną służbę z zamiłowaniem do sportu, a jej kolejne starty stają się nie tylko sukcesami osobistymi, ale także powodem do dumy dla całej formacji. 30 listopada br., policjantka po raz kolejny wzięła udział w niezwykle wymagającym biegu po schodach Collegium Altum 2025 w Poznaniu. Zadanie nie należało do łatwych: zawodnicy mieli do pokonania 17 pięter, czyli aż 372 schody prowadzące na szczyt jednego z najwyższych budynków akademickich w Polsce.

Mimo ostrej rywalizacji i dużej liczby startujących, asp. Stokłosa spisała się znakomicie, zdobywając:

II miejsce i tytuł Wicemistrzyni Polski Policji,

II miejsce w kategorii K-30,

V miejsce open wśród 59 startujących kobiet,

III miejsce w klasyfikacji Pucharu Wielkopolskich Służb Mundurowych.

Jej wyniki są dowodem ogromnej determinacji, wytrzymałości i konsekwentnego dążenia do celu. W każdym starcie pokazuje, że sport to dla niej nie tylko pasja, ale i sposób na udowadnianie, że granice istnieją po to, aby je przekraczać.

Jako funkcjonariuszka Posterunku Policji w Lanckoronie, asp. Jolanta Stokłosa jest nie tylko profesjonalistką w służbie, ale również wzorem do naśladowania – dla kolegów z formacji, lokalnej społeczności i wszystkich, którzy wierzą w siłę konsekwentnej pracy. Jej sukcesy są powodem ogromnej dumy, a jednocześnie motywacją do dalszego rozwoju i podnoszenia poprzeczki – sobie i innym.

Gratulujemy znakomitych wyników i życzymy kolejnych sportowych triumfów!