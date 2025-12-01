Protezy zębowe z Internetu i fałszywa aplikacja - seniorzy stracili tysiące złotych Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Dwaj seniorzy z powiatu kłodzkiego padli ofiarą oszustów. Jeden otrzymał przesyłkę niezgodną z zamówieniem, drugi stracił swoje oszczędności po zainstalowaniu fałszywej aplikacji. Policja apeluje o czujność i przypomina, że przestępcy najczęściej wykorzystują zaufanie osób starszych.

78-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego zamówił za pośrednictwem jednego z portali internetowych protezy zębowe. Pokrzywdzony zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki, jednak otrzymany produkt okazał się całkowicie niezgodny z zamówieniem i pozbawiony wartości. W przesyłce znajdowały się bowiem „plastikowe zęby”. Sprzedający zerwał kontakt, można nawet rzec, że rozpłynął się w powietrzu, a oszukany senior został z plastikową „zabawką”.

W drugim przypadku 72-letni mężczyzna padł ofiarą przestępcy, który nakłonił go do zainstalowania na telefonie aplikacji. Miała ona rzekomo ułatwić obsługę usług finansowych. Po jej uruchomieniu oszust uzyskał zdalny dostęp do urządzenia i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości blisko 40 000 złotych.

Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność oraz przede wszystkim o rozmowę z bliskimi w wieku senioralnym. Oszuści bardzo często kierują swoje działania właśnie do tej grupy wykorzystując jej niewiedzę w zakresie nowoczesnych technologii oraz zwyczajną dobroć serca oraz naiwność. Przedstawiają atrakcyjnie wyglądające oferty internetowe oraz fałszywe komunikaty zachęcające do instalowania aplikacji.

Pamiętajmy, że w przypadku jakichkolwiek podejrzeń oszustwa należy niezwłocznie skontaktować się z Policją.