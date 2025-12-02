Wielokrotnie zgłaszała bezpodstawne interwencje. Policjanci przypominają o odpowiedzialnym korzystaniu z numeru alarmowego! Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Niczym nieuzasadnione i pochopne sięganie po telefon tylko po to, aby zgłosić zdarzenie, którego nie było, może skutkować tym, że służby ratunkowe zajęte niepotrzebnymi czynnościami, nie zareagują w porę na prawdziwe zgłoszenie. Bezpodstawne wezwanie Policji to wykroczenie, a osoby, które się go dopuszczają, muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną, tak jak mieszkanka Wyszkowa, która bezpodstawnie wzywała funkcjonariuszy aż 5 razy.

Policjanci na co dzień realizują wiele interwencji, które najczęściej zgłaszane są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Dotyczą one zarówno zdarzeń drogowych, zakłócania porządku czy nieporozumień rodzinnych, jednak bez względu na to, czego one dotyczą, każde zgłoszenie traktowane jest przez mundurowych bardzo poważnie. Bywają jednak takie telefony, po których realizacji okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol.

Tylko w ciągu jednej doby, 28-29.11.br., wyszkowscy policjanci interweniowali aż 5 razy na zgłoszenie jednej z mieszkanek Wyszkowa. Za każdym razem zgłoszenie miało dotyczyć konfliktu sąsiedzkiego. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze nie stwierdzili żadnego zagrożenia, ani sytuacji, która wymagałaby ich interwencji. Po czwartym zgłoszeniu interwencji policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu w związku z bezpodstawnym wezwaniem służb, pomimo tego, kobieta ponownie wezwała patrol, co doprowadziło do sporządzenia kolejnego wniosku o ukaranie.

Przypominamy, że zgodnie kodeksem wykroczeń za wywołanie niepotrzebnej czynności fałszywą informacją i umyślne blokowanie numeru alarmowego utrudniające prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego grozi areszt, ograniczeni wolności albo grzywna.

Policjanci przypominają, że numer alarmowy 112 należy wykorzystywać wyłącznie w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Przed wybraniem numeru alarmowego należy zastanowić się czy sprawa, którą chce się zgłosić wymaga interwencji Policji czy innych służb. Należy pamiętać, że w czasie, kiedy blokuje się linię alarmową, ktoś inny może pilnie potrzebować pomocy.