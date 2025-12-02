Sierż. Oskar Kozieł wywalczył srebro podczas Mistrzostw Świata karate kyokushin WKB World Championship & WKB World Cup U12
Wodzisławski profilaktyk sierż. Oskar Kozieł czas poza służbą poświęca na realizację swojej pasji, jaką jest karate kyokushin. Policjant ma na swoim koncie sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Jak podkreśla, ten sport to nie tylko sztuka walki, ale również kształtowanie własnej dyscypliny, osobowości i charakteru.
W dniach 28-29.11.2025 roku w Grodzisku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Świata karate kyokushin WKB World Championship & WKB World Cup U12. Na turniej zgłosiło się ponad 1400 zawodników z 202 klubów. Zawodnicy reprezentowali aż 36 państw.
W turnieju w kategorii Men 18+ kata srebrny medal wywalczył policjant Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim sierżant Oskar Kozieł.
Mundurowy na co dzień pracuje jako policyjny profilaktyk, a po służbie wolny czas poświęca na realizację swojej pasji, czyli treningi karate kyokushin. To sport, który towarzyszy mu od najmłodszych lat, ukształtował jego charakter, uczył dyscypliny i pracy nad sobą. Srebro na mistrzostwach świata to już kolejny sukces wodzisławskiego stróża prawa.
Jak podkreślają organizatorzy, Mistrzostwa Świata w karate kyokushin to jedno z największych wydarzeń w historii światowych turniejów, które potwierdza globalny rozwój tego sportu. Oskarowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
(KWP w Katowicach / kp)