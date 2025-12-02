Sierż. Oskar Kozieł wywalczył srebro podczas Mistrzostw Świata karate kyokushin WKB World Championship & WKB World Cup U12 Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Wodzisławski profilaktyk sierż. Oskar Kozieł czas poza służbą poświęca na realizację swojej pasji, jaką jest karate kyokushin. Policjant ma na swoim koncie sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Jak podkreśla, ten sport to nie tylko sztuka walki, ale również kształtowanie własnej dyscypliny, osobowości i charakteru.

W dniach 28-29.11.2025 roku w Grodzisku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Świata karate kyokushin WKB World Championship & WKB World Cup U12. Na turniej zgłosiło się ponad 1400 zawodników z 202 klubów. Zawodnicy reprezentowali aż 36 państw.

W turnieju w kategorii Men 18+ kata srebrny medal wywalczył policjant Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim sierżant Oskar Kozieł.

Mundurowy na co dzień pracuje jako policyjny profilaktyk, a po służbie wolny czas poświęca na realizację swojej pasji, czyli treningi karate kyokushin. To sport, który towarzyszy mu od najmłodszych lat, ukształtował jego charakter, uczył dyscypliny i pracy nad sobą. Srebro na mistrzostwach świata to już kolejny sukces wodzisławskiego stróża prawa.

Jak podkreślają organizatorzy, Mistrzostwa Świata w karate kyokushin to jedno z największych wydarzeń w historii światowych turniejów, które potwierdza globalny rozwój tego sportu. Oskarowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!