Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Interpol Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Kontrola drogowa związana z nieprawidłowym oświetleniem pojazdu zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny poszukiwanego przez Interpol. 67-latkowi za przestępstwa, których miał się dopuścić na terenie Hiszpanii grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (27 listopada br.), przed godziną 18 policjanci bocheńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej osobowego forda. Pojazd poruszający się przez centrum miasta posiadał niesprawne oświetlenie. Mundurowi wylegitymowali kierowcę samochodu, którym okazał się 67-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna był trzeźwy i miał uprawnień do kierowania pojazdami, jednak sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że nie będzie mógł kontynuować swojej jazdy.

Uzyskane informacje wskazywały, że 67-latek był osobą poszukiwaną na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Jego poszukiwania prowadził również Interpol. Hiszpańskie organy ściągania przedstawiły mężczyźnie zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut związany z przemytem środków odurzających i psychotropowych. Za oba czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do 15 lat. Mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany. W sprawie trwają dalsze czynności.