Spotkanie Grupy Roboczej ENFSI ds. Badań Daktyloskopijnych Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj W dniach 27–28 listopada 2024 roku w Barcelonie odbyło się 22. posiedzenie Grupy Roboczej ENFSI ds. Badań Daktyloskopijnych (Fingerprint Working Group). Gospodarzem wydarzenia była Policja Katalonii – Mossos d’Esquadra.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z licznych krajów europejskich, reprezentujący instytucje zajmujące się badaniami daktyloskopijnymi, rozwojem metod identyfikacji oraz standaryzacją procesów badawczych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały mł. insp. dr Edyta Kot - naczelnik Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych i post. Ewa Rogoża - biegła z zakresu badań daktyloskopijnych.

Tegoroczna edycja poświęcona była m.in.:

ocenie skuteczności ujawniania śladów daktyloskopijnych z wykorzystaniem czerwieni węgierskiej oraz Acid Yellow 7,

omówieniu założeń projektu DAKTYSTAT, dotyczącego statystycznego opracowania częstotliwości występowania wzorów linii papilarnych, minucji i innych cech drugorzędowych,

analizie wartości dowodowej śladów daktyloskopijnych w standardzie numerycznym oraz holistycznym,

wykorzystaniu i rozwojowi systemów AFIS,

ocenie skuteczności ujawniania śladów przy użyciu wet powder ,

, prezentacji wyników ćwiczeń z zakresu wizualizacji śladów przeprowadzonych w 2024 roku.

Spotkanie stanowiło ważną platformę wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy europejskimi ekspertami daktyloskopii.

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ENFSI ds. Badań Daktyloskopijnych odbędzie się w 2026 roku w Luksemburgu.