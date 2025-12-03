XIII Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA - „Poszukiwanie osób zaginionych w oparciu o narzędzia, wiedzę i doświadczenie" Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj 2 grudnia 2025 r. Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowała XIII Ekspercką Konferencję pod hasłem: „Poszukiwanie osób zaginionych w oparciu o narzędzia, wiedzę i doświadczenie". Wydarzenie, które zgromadziło ekspertów z Policji, służb mundurowych, ratownictwa oraz organizacji pozarządowych, było platformą do wymiany wiedzy na temat najnowszych metod i narzędzi stosowanych w poszukiwaniach. Partnerem konferencji było Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. W konferencji wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka.

Konferencję otworzyli Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz Anna Jurkiewicz – Prezes Fundacji ITAKA. W części inauguracyjnej Fundacja ITAKA za jej nieocenioną działalność została uhonorowana medalem Stowarzyszenia Generałów Policji, który wręczył nadinsp. w st. spocz . Adam Rapacki.

Program wydarzenia obejmował szeroki zakres tematów związanych z poszukiwaniami osób zaginionych, współpracą służb z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz doświadczeń praktyków.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in .:

Działalność Fundacji ITAKA i Linii Wsparcia: Wiceprezes Izabela Jezierska-Świergiel przedstawiła pełny zakres działań Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowej inicjatywy - Linii Wsparcia dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego i ich Rodzin.

Wspólne działania ITAKI i Policji z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, które omówione zostały przez mł. insp. Małgorzatę Puzio-Brodę radcę Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP .

Małgorzatę Puzio-Brodę radcę Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób . Zmiany w procedurach poszukiwań osób zaginionych i identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości, wynikające z Zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z 29 lipca 2025 r. omówił mł. insp. Grzegorz Mierzejewski – radca Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP.

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali specjalistycznych wystąpień przedstawicieli Policji, GOPR , PSP oraz organizacji poszukiwawczo-ratowniczych. Omówiono m.in.:

Działalność Pomorskiego Archiwum X w sprawach osób zaginionych ( podinsp. Paweł Mrozowski i podkom. Adrian Floriański z Zespołu Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku).

Paweł Mrozowski i Adrian Floriański z Zespołu Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku). Zastosowanie progresji wiekowej jako narzędzia wspomagającego w sprawach osób zaginionych (podinsp. Joanna Wilczewska, biegła z zakresu badań antroposkopijnych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Olsztynie).

w Olsztynie). Działania Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu w zakresie poszukiwań (podinsp. Aleksander Sawczak – Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu).

Narzędzie SIRON LOC-ME umożliwiające szybką lokalizację zaginionych (Błażej Busza planista z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „SIRON”).

Automatyczną detekcję osób na zdjęciach z drona i jej praktyczne wykorzystanie omówił dr Tomasz Motyl – Zastępca Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR).

Tomasz Motyl – Zastępca Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR). Misję, cele i strukturę Związku Cywilnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych RP (Piotr Jakubowski – Prezes Związku Cywilnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych RP).

(Piotr Jakubowski – Prezes Związku Cywilnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych RP). Kluczową rolę psów ratowniczych w poszukiwaniach GOPR, którą przedstawili eksperci z GOPR: Krystian Faltyn Starszy Ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR, przewodnik psa ratowniczego GOPR o imieniu Maja i Mariusz Liana Starszy Ratownik Grupy Krynickiej GOPR, przewodnik psa ratowniczego o imieniu Freja.

Potencjał grup poszukiwawczo-ratowniczych działających w ramach KSRG , łączących kompetencje ludzi, zwierząt i nowoczesnych technologii omówił przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej mł. kpt. Marek Przybysz ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Warszawa 9”.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy, prezentacji dobrych praktyk oraz pogłębienia współpracy między instytucjami zaangażowanymi w poszukiwania osób zaginionych. Konferencja po raz kolejny potwierdziła, że skuteczność poszukiwań zależy od synergii wiedzy eksperckiej, nowoczesnych narzędzi i głębokiego zaangażowania zarówno służb państwowych, jak i organizacji pozarządowych.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.