Ośmioletni chłopiec uratował mamę dzięki swojej odwadze i szybkiemu działaniu Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Ośmioletni mieszkaniec Kwidzyna zadzwonił na numer alarmowy, gdy jego mama nagle straciła przytomność. Dzięki jego opanowaniu, współpracy z dyżurnymi oraz szybkiemu przyjazdowi służb, kobieta otrzymała pomoc na czas. Zdarzenie ponownie pokazuje, jak ważna jest edukacja dzieci w zakresie podstaw pierwszej pomocy i wzywania służb.

Wczoraj kilka minut po godzinie 20.00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zadzwonił ośmioletni chłopiec, który poinformował, że jego mama leży na ziemi i nie reaguje. Wystraszony, ale niezwykle dzielny chłopiec powiedział, że nie wie, co ma zrobić. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol prewencji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Podczas całej rozmowy dyżurny wraz ze swoim zastępcą pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z dzieckiem, instruując je jak może pomóc zanim przyjadą służby. Polecili chłopcu, by sprawdził, czy mama oddycha, przykładając policzek do jej ust. Chłopiec potwierdził, że wyczuwa oddech, jednak jego mama pozostawała nieprzytomna.

Po chwili na miejsce dotarł patrol prewencji. Policjanci natychmiast udzielili kobiecie pomocy, natomiast funkcjonariuszka zaopiekowała się chłopcem, zapewniając mu wsparcie. Ratownicy przebadali kobietę - jej życiu na szczęście nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Edukacja dzieci ratuje życie - wspólna rola policjantów, nauczycieli i rodziców

To wydarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma edukacja najmłodszych w zakresie pierwszej pomocy i wzywania służb. Ośmiolatek wykazał się ogromną odwagą i rozsądnym działaniem, dzięki czemu pomoc dotarła na czas.

Policjanci z kwidzyńskiej komendy regularnie odwiedzają przedszkola oraz szkoły podstawowe, gdzie tłumaczą dzieciom:

jaki jest numer alarmowy,

jak należy się przedstawić,

co powiedzieć dyspozytorowi,

jak sprawdzić, czy osoba oddycha,

jak opisać miejsce zdarzenia.

Takie spotkania są niezwykle ważne, jednak kluczowe jest również to, aby rodzice w domu utrwalali tę wiedzę. Wspólne rozmowy, ćwiczenia i tłumaczenie dziecku, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, sprawiają, że najmłodsi potrafią działać odpowiedzialnie i bez wahania wezwać pomoc.

Omawianie takich sytuacji w domach, przedszkolach i szkołach sprawia, że dzieci są pewniejsze siebie, lepiej rozumieją zagrożenia i wiedzą, jak reagować a ich szybkie działanie może uratować zdrowie, a nawet życie.