Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o wyłudzenie 20 tysięcy złotych od seniorki Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca Prabut, który jest podejrzany o oszustwo na szkodę starszej kobiety. Mężczyzna miał wprowadzić 87-letnią seniorkę w błąd, podając nieprawdziwe informacje o rzekomym wypadku jej syna i jego rodziny oraz konieczności natychmiastowej zapłaty 20 tysięcy złotych na leczenie. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut z art. 286 Kodeksu karnego.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie oraz Prabut doprowadzili do zatrzymania 18-latka podejrzanego o oszukanie 87-letniej seniorki z terenu gminy Prabuty. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, młody mężczyzna miał wprowadzić kobietę w błąd, informując ją, że jej syn i jego rodzina, która uległa wypadkowi samochodowemu, pilnie potrzebują pieniędzy na kosztowne leczenie. Oszust wzbudził u niej silne emocje i poczucie zagrożenia zdrowia bliskich osób, co skłoniło ją do przekazania mu 20 tysięcy złotych.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów i sprawnie przeprowadzonym czynnościom operacyjnym podejrzany został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Śledczy przedstawili mu zarzut oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci prowadzą dalsze postępowanie, ustalając wszelkie okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych współsprawców.

Jak nie dać się oszukać? Oszuści grają na emocjach seniorów

Przestępcy coraz częściej wykorzystują metody manipulacji oparte na strachu, panice i trosce o bliskich. Oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, „na syna” lub „na wypadek” polegają na wywołaniu presji czasu i wzbudzeniu silnych emocji u osób starszych, które pragną pomóc rodzinie.

Policjanci przypominają:

Jak rozpoznać próbę oszustwa?

Ktoś dzwoni z informacją o pilnych problemach członka rodziny: wypadku, nagłej chorobie, konieczności zapłaty pieniędzy.

Osoba dzwoniąca wywołuje pośpiech i zabrania kontaktować się z innymi członkami rodziny.

Prosi o przekazanie dużej sumy pieniędzy obcej osobie lub zostawienie gotówki w wyznaczonym miejscu.

Podaje się za policjanta, prokuratora lub inną instytucję, podając fałszywe argumenty.

Jak się zachować?

Zachowaj spokój. Emocje są narzędziem oszustów.

Zadzwoń na numer bliskiego, o którym mowa w rozmowie – najlepiej z innego telefonu.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcej osobie ani nie zostawiaj ich w umówionym miejscu.

Policja nigdy nie prosi o pieniądze – ani do akcji, ani do depozytu, ani do zabezpieczenia „dowodów”.

Natychmiast zgłoś podejrzenie oszustwa dzwoniąc na numer 112.

Rola rodziny

Rodzina ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo seniorów. Rozmawiajmy z bliskimi o sposobach działania oszustów, uprzedzajmy ich o możliwych zagrożeniach i uczmy, jak reagować w sytuacjach budzących niepokój.