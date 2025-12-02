Nowy sezon - stare pułapki. Kolejne oszustwa przy zakupie opału Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj To kolejny już przypadek, w którym oszuści wykorzystują okres zwiększonego zapotrzebowania na opał i zbierają żniwa. W ostatnim czasie nowosolscy policjanci odnotowali kilka oszustw podczas kupna opału. Apelujemy o ostrożność w przypadku transakcji internetowych. Atrakcyjna cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić czujność. Niestety zdarzają się osoby, które dają się złapać na oferty fikcyjnych firm lub podszywanie się pod istniejące spółki. Oszuści pobierają zaliczki i nie wywiązują się z umowy. Ostrzegamy przed takimi okazjami przy zakupie opału.

Niestety, jak co roku w sezonie grzewczym policjanci przyjmują zgłoszenia o oszustwach przy zakupie opału. Zainteresowani szukają w Internecie najtańszych ofert, a niestety takie okazje często są pułapką przygotowaną przez oszustów. W dzisiejszych czasach przestępcy stosują różne metody działań – zamieszczają w Internecie oferty węgla od nieistniejących firm, pobierają zaliczki i nie wywiązują się z umowy, a nawet sprzedają pomalowane na czarno kamienie. Rozglądając się za cenami opału na rynku, zazwyczaj szukamy najlepszej oferty. W tym miejscu należy się zastanowić czy rzeczywiście zbyt niska cena towaru będzie równoznaczna z jego jakością oraz uczciwością sprzedawcy. Niestety pomimo licznych apeli ze strony Policji, nadal obserwujemy przypadki oszustw przy zakupie różnego rodzaju opału. Zainteresowani przelewają oszustom zaliczki za węgiel czy pellet myśląc, że udało im się trafić korzystną ofertę. Po kilku dniach, gdy sprzedający zaprzestaje odbierania telefonu, a towar nie dojeżdża we wskazanym terminie, kupujący orientują się, że zostali oszukani. Jest to kolejny sposób działania oszustów. W miniony weekend mieszkaniec gminy Nowa Sól zgłosił policjantom, że dał wiarę oszustom, którym przelał 1500 złotych na opał. Mijały dni, tygodnie a mężczyzna zamówionego towaru nie otrzymał. Musimy pamiętać, że Internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także miejsce, w którym występuje wiele zagrożeń. Przypominamy, że pomysłowość oszustów nie ma granic. Przestępcy idąc z duchem czasu, tworzą strony internetowe łudząco podobne do dobrze nam znanych witryn. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na każdy nawet najdrobniejszy szczegół.

PAMIĘTAJ:

Kupuj i zamawiaj u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdź czy posiadają prawdziwe dane, opinie, komentarze.

Uważaj na phishing - strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy - sprawdzaj ich autentyczność.

Uważaj na atrakcyjne okazje - oszust kusi niską ceną.

Zastosuj ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych, nie wszyscy mają dobre zamiary.

- Przy odbiorze sprawdź produkt.

- Zachowaj ostrożność przy płaceniu - dokonaj zapłaty przy odbiorze.

Przypominamy o ostrożności! To czy jesteśmy bezpieczni w sieci, zależy w dużej mierze od nas samych!