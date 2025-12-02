Policjantka po służbie zaopiekowała się zagubioną seniorką Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariuszka z VI Komisariatu Policji w Łodzi, będąc ze znajomymi na spacerze z psem po zakończonej służbie, zauważyła błąkającą się po osiedlowych uliczkach 82-latką, ubraną w szlafrok oraz domowe kapcie. Dzięki jej czujności i empatii kobieta cała i zdrowa wróciła pod opiekę krewnego.

27 listopada 2025 roku, podczas wieczornego spaceru z psem w towarzystwie koleżanek widzewska policjantka zauważyła starszą kobietę idącą powoli chodnikiem. 82- latka była wyraźnie zagubiona, ubrana jedynie w szlafrok i domowe kapcie, co w niskiej temperaturze stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jej zdrowia. Funkcjonariuszka i jej znajome natychmiast podeszły i zapytały, czy potrzebuje pomocy. Widząc stan seniorki zaproponowały, aby ta schroniła się w pobliskim mieszkaniu jednej z nich. Policjantka zapewniła kobiecie ciepło oraz gorącą herbatę. Jednocześnie zadzwoniła na numer alarmowy 112 i przekazała służbom wszystkie niezbędne informacje. Do czasu przyjazdu stróżów prawa cały czas były przy seniorce. Przybyli na miejsce mundurowi szybko ustalili miejsce przebywania kobiety - mimo zimowej aury, nie była wyziębiona i mogła wrócić pod opiekę krewnego.

To przykład postawy, która pokazuje, że policjantką jest się także poza służbą. Taka empatia i gotowość do niesienia pomocy są godne najwyższego uznania i stanowią wzór do naśladowania.