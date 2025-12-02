Śmiertelne potrącenie motorowerzysty w powiecie parczewskim Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło wczoraj w miejscowości Kostry w powiecie parczewskim. Z ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Ford najechał na tył motoroweru, którym kierował 46-latek. Pomimo udzielonej pomocy medycznej życia motorowerzysty nie udało się uratować. Sprawca wypadku oddalił się z miejsca i porzucił swój samochód. 47- latek został zatrzymany na terenie Parczewa. Badanie wykazało, że był pod wpływem 1,5 promila alkoholu.

Dyżurny parczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu motorowerzysty przez kierującego samochodem osobowym. Do wypadku doszło w miejscowości Kostry, na trasie do Międzyrzeca Podlaskiego. Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe.

Z ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Ford, na prostym odcinku drogi najechał na tył skutera marki Peugeot, którym kierował 46 - latek. W wyniku zdarzenia poszkodowany uderzył w drzewo. Pomimo udzielonej pomocy medycznej życia motorowerzysty nie udało się uratować. Sprawca wypadku oddalił się z miejsca, a kilka kilometrów dalej na opuszczonej posesji porzucił swój uszkodzony samochód.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, decyzją którego ciało 46 - latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

W poszukiwaniach kierowcy, który zbiegł z miesca wypadku brali udział m.in. funkcjonariusze wydziału prewencji i wydziału kryminalnego, został również wykorzystany pies tropiący. Podjęte przez mundurowych czynności doprowadziły do zatrzymania na terenie Parczewa 47-letniego sprawcy wypadku. Przeprowadzone badanie wykazało, że był pod wpływem ponad 1,5 promila alkoholu. Miał też aktywny zakaz kierowania pojazdami.

47 - latek odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmirtelnym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.