Zaginiony mężczyzna odnaleziony dzięki działaniom policjantów Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj W ostatnim czasie policjanci z komisariatu w Kątach Wrocławskich zostali poinformowani o zaginięciu 41-latka. Zgłaszająca przekazała, że nie ma kontaktu z synem. Sprawę zarejestrowano jako pilną, uruchamiając procedury poszukiwawcze, w tym wniosek o ustalenie lokalizacji telefonu oraz analizę danych telekomunikacyjnych. Mężczyzna został odnaleziony po kilkunastu godzinach w stanie wychłodzenia.

Kilka dni temu zostało przyjęte zawiadomienie o zaginięciu 41-letniego mieszkańca Kątów Wrocławskich. Po uzyskaniu informacji o ostatnim logowaniu telefonu w rejonie miejscowości Wilczkowice, do działań skierowano funkcjonariuszy KP Kąty Wrocławskie oraz patrole Wydziału Ruchu Drogowego z Wrocławia. W poszukiwaniach wziął udział przewodnik z psem tropiącym z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych komendy miejskiej. W działaniach wparcia udzieliła nam grupa poszukiwawcza NOVUM wyposażona w pojazdy terenowe oraz grupa LIFE z dronem termowizyjnym, prowadząc penetrację terenową i poszukiwanie miejsc wskazanych przez systemy operacyjne.

W kolejnych godzinach sprawdzono miejsca zamieszkania osoby zaginionej oraz weryfikowano napływające zgłoszenia. Po kilku godzinach prowadzonych działań w miejscowości Wilczkowice podczas służby patrolowej funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sobótce otrzymali informację o mężczyźnie znajdującym się w polach z dala od zabudowań.

Mundurowi, którzy udali się na miejsce sprawdzili okolicę i znaleźli mężczyznę w stanie skrajnego wychłodzenia, który nie był w stanie chodzić o własnych siłach. Pokrzywdzony wykazywał objawy zagrażające życiu.Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, niezwłocznie przenosząc mężczyznę do bezpiecznego pomieszczenia udostępnionego przez pobliskiego mieszkańca.

Po przybyciu zespołu ratowników medycznych odnaleziony 41-latek został przewieziony do szpitala celem dalszej diagnostyki i leczenia.