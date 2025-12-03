Webinarium CEDUR „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie”. Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium (spotkanie online) „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 17 grudnia 2025 roku (10:00-12:30). Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. Podczas webinarium zostaną przedstawione podstawowe informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa. Webinarium jest skierowane do indywidualnych uczestników rynku finansowego.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Link poniżej:

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Potwierdzenia możliwości udziału w webinarium zostaną przesłane do 16 grudnia 2025 roku.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia potwierdzenia możliwości udziału będą przesyłane na bieżąco.

W celu udziału w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

KGP

Więcej informacji pod linkiem:

Webinarium CEDUR „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie”