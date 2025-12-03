Małopolscy „łowcy głów” zatrzymali 29-latka poszukiwanego za przestępstwo zgwałcenia Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 29-letniego mieszkańca Małopolski, który poszukiwany był dwoma listami gończymi za przestępstwo zgwałcenia oraz za znieważanie funkcjonariuszy. Za pierwszy czyn mężczyzna ma do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za przestępstwo znieważenia funkcjonariuszy zasądzono mu łącznie 142 dni kary pozbawienia wolności.

Mężczyzna był wielokrotnie notowany między innymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także należał do grupy pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Poszukiwany przez dłuższy czas skutecznie ukrywał się przed organami ścigania. Często opuszczał kraj, zmieniając miejsca pobytu i unikając kontaktu z osobami, które mogły przekazać Policji informacje o jego lokalizacji. Funkcjonariusze intensywnie pracowali nad sprawą, a przełom nastąpił w listopadzie br., gdy małopolscy „łowcy głów” rozpoczęli działania operacyjne ukierunkowane na ustalenie jego miejsca pobytu i finalnie zatrzymanie.

Policjanci ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie powiatu oświęcimskiego. Pod wytypowanym adresem znajdowała się duża posesja oraz dom jednorodzinny, który jak się później potwierdziło, mężczyzna starannie przygotował do ewentualnej próby ucieczki. Zarówno dom jak i cała posesja monitorowana była przez system kamer, a wewnątrz znajdowały się skrytki i wyjścia awaryjne, umożliwiające szybkie opuszczenie miejsca w razie wejścia Policji.

Pomimo zaawansowanych zabezpieczeń i precyzyjnego planu ucieczki, 29-latka zatrzymano w miejscu, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie zdołał skorzystać z przygotowanych dróg ucieczki.

Po zatrzymaniu został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie rozpoczął już odbywanie zasądzonych kar pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / mw)

Film Małopolscy „łowcy głów” zatrzymali 29-latka poszukiwanego za przestępstwo zgwałcenia