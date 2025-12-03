Napastnik zaatakował seniorkę w jej mieszkaniu. Kryminalni szybko go zatrzymali Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na seniorce. Sprawca obserwował kobietę, wszedł za nią do mieszkania i siłą odebrał jej biżuterię. Intensywna praca kryminalnych z Komisariatu Policji VI doprowadziła do zatrzymania napastnika już trzy dni po zdarzeniu.

Pod koniec października br. w jednym z bloków mieszkalnych na terenie Katowic doszło do ataku na seniorkę. Mężczyzna, po wcześniejszej obserwacji 85-latki, wszedł za nią do jej mieszkania i złapał ją za szyję, a następnie pchnął na podłogę. Napastnik szarpał pokrzywdzoną i zmusił ją do zdjęcia z dłoni biżuterii. Po zabraniu dwóch pierścionków uciekł z mieszkania.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu Policji VI w Katowicach. Podczas prowadzonych czynności zarówno procesowych, jak i operacyjnych kryminalni szybko wytypowali i ustalili tożsamość sprawcy. Już trzy dni po zdarzeniu, na terenie Siemianowic Śląskich, zatrzymany został 33-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie rozboju. Jak ustalili policjanci, zatrzymany był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Siemianowiczanin został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, gdzie usłyszał zarzut rozboju popełnionego w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego dwumiesięczny tymczasowy areszt.

Za rozbój grozi kara pobawienia wolności od 2 do 15 lat, natomiast w przypadku recydywy może ona zostać zwiększona o połowę.