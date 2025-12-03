Pijana matka z dzieckiem w aucie uciekała przed policjantami Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Bieruńscy policjanci zatrzymali 35-letnią kierującą osobowym peugeotem, która w Bojszowach nie zatrzymała się do kontroli, a następnie uciekała przed patrolem. Kobieta miała w organizmie ponad promil alkoholu, a w samochodzie przewoziła małe dziecko. 35-latka usłyszała już zarzuty, a Prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór. Grozi jej kara do 5 lat więzienia.

W poniedziałek 1 grudnia br. bieruńscy policjanci w czasie prowadzonych działań "Trzeźwość" zauważyli pojazd marki Peugeot, którego kierujący na widok mundurowych zawrócił i zaczął szybko oddalać się w przeciwnym kierunku. Stróże prawa natychmiast podjęli pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali pojazd.

Podczas czynności okazało się, że za kierownicą samochodu siedziała 35-latka. Kobieta przewoziła w pojeździe dziecko, które naraziła na utratę życia bądź zdrowia. Badanie alkomatem wykazało u niej ponad promil alkoholu w organizmie.

Kobieta usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, ucieczkę przed policyjną kontrolą i narażenia na niebezpieczeństwo małoletniego dziecka. Prokurator na wniosek śledczych zastosował wobec niej policyjny dozór. Za popełnione przestępstwa 35-latce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 5.96 MB)