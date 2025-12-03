Zatrzymani za wywołanie fałszywego alarmu na dworcu PKP Szczecin Główny Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Komisariatu Szczecin - Śródmieście zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiadają za wyłączenie zasilania na terenie dworca oraz bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do postawienia zatrzymanym zarzutów i wkrótce staną przed sądem.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zostali wezwani na teren dworca PKP Szczecin Główny po informacji o zagrożeniu pożarowym. Na miejscu policjanci zabezpieczyli monitoring oraz przystąpili do ustalania szczegółów zdarzenia.

Jak wynika z ustaleń, dwóch mężczyzn: 19-latek oraz 31-latek, celowo wyłączyło dopływ energii elektrycznej do części obszaru dworca, a następnie świadomie uruchomiło alarm przeciwpożarowy, choć nie istniało żadne realne zagrożenie. Ich działanie miało wywołać fałszywe przekonanie o niebezpieczeństwie.

Dwa dni po zdarzeniu, w wyniku intensywnej pracy oraz dzięki szczegółowym ustaleniom kryminalni z KMP w Szczecinie oraz Komisariatu Policji Szczecin - Śródmieście zatrzymali sprawców. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Po zapoznaniu się z materiałami sprawy prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania się do budynku dworca PKP Szczecin Główny.

Wprowadzenie alarmu CHARLIE w kraju oznacza podwyższoną czujność służb i konieczność odpowiedzialnego zachowania. W takiej sytuacji wywoływanie fałszywych alarmów jest szczególnie nieodpowiedzialne i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.