Policjant z Tarnowa z podwójnym tytułem Mistrza Europy w Combat Ju Jutsu Data publikacji 04.12.2025 Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Europy w Combat Ju Jutsu przeszły do historii, zapisując się jako jedno z największych wydarzeń sportów walki w regionie. Zawody zostały zorganizowane przez Polską Federację Combat Ju Jutsu w hali sportowej Akademii Tarnowskiej pod patronatem nowej międzynarodowej organizacji Combat Ju Jutsu International - International Combat Ju Jutsu Union.

W rywalizacji, która odbyła się 29 listopada br., udział wzięło blisko 300 zawodników z Polski, Ukrainy, Czech, Niemiec oraz Maroka. Wysoki poziom sportowy, doskonałe przygotowanie techniczne uczestników oraz widowiskowe pojedynki sprawiły, że wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno kibiców, jak i środowiska sportowego.

Sierż. szt. Tomasz Marek - policjant z Tarnowa mistrzem Europy

Wśród uczestników znalazł się sierżant sztabowy Tomasz Marek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pełniący służbę od 2019 roku. Policjant odniósł sukces, zdobywając dwa tytuły Mistrza Europy:

Mistrz Europy Full Contact Ju Jutsu Masters

Mistrz Europy Grappling GI Masters

Tomasz Marek trenuje ju jitsu od 13 lat i przez lata wypracował wysoki poziom techniczny oraz gotowość fizyczną, co wielokrotnie potwierdzał w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Obecne osiągnięcie jest kolejnym dowodem jego konsekwencji, determinacji i pasji, którą łączy ze służbą w Policji.

Sukces sierż. szt. Tomasza Marka to powód do dumy dla całej tarnowskiej Policji. Jego zaangażowanie w sport, promowanie zdrowego stylu życia oraz wysoka forma fizyczna stanowią przykład dla innych funkcjonariuszy i doskonale wpisują się w etos służby.

Komenda Miejska Policji w Tarnowie składa serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów zarówno na polu sportowym, jak i zawodowym.