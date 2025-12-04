Sprawcy zabójstwa sprzed 33 lat zatrzymani przez CBŚP Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu CBŚP działając pod nadzorem prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu uzyskali nowe informacje w śledztwie dotyczącym zaistniałego w dniu 21 stycznia 1992 roku w Zgorzelcu, zabójstwa na tle rabunkowym oraz kradzieży pieniędzy w gotówce w wysokości ówczesnego około miliarda złotych.

Zdarzenie to miało miejsce 21 stycznia 1992 roku w Zgorzelcu, gdzie dwóch zamaskowanych mężczyzn, po wcześniejszej obserwacji kantoru wymiany walut znajdującego się w Domu Handlowym Centrum przy ulicy Okrzei, oddało strzały z broni palnej w kierunku pracowników tego kantoru, kiedy Ci po wyjściu z budynku, kierowali się do swoich aut wraz z pieniędzmi z utargu znajdującymi się w skórzanej torbie.

W następstwie oddania strzałów z broni palnej jeden z mężczyzn poniósł śmierć na miejscu, a sprawcy, kradnąc skórzaną torbę z zawartością pieniędzy w gotówce w kwocie ówczesnego około miliarda złotych zbiegli z miejsca zdarzenia.

Z uwagi na drastyczny sposób działania sprawców sprawa odbiła się wówczas szerokim echem medialnym. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę działań procesowych oraz wykrywczych, a także wyznaczenia nagrody pieniężnej za przekazanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia i zatrzymania sprawców napadu rabunkowego, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Jeleniej Górze zostało w dniu 26 czerwca 1992 roku umorzone — z uwagi na niewykrycie sprawców zbrodni.

Informacje uzyskane w ostatnim czasie przez policjantów CBŚP z Wrocławia dały podstawę do wznowienia przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu umorzonego w 1992 roku śledztwa.

Śledczy zweryfikowali na nowo akta sprawy i wykonali szereg czynności procesowych z udziałem wielu osób, a zgromadzone w sprawie w ostatnim czasie dowody i poczynione na ich podstawie ustalenia dały podstawę do zatrzymania i przedstawienia dwóm osobom zarzutów związanych z napadem rabunkowym i dokonaniem zabójstwa Cezarego Ł. oraz usiłowaniem zabójstwa Grzegorza C. w 1992 roku.

Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie, a w sprawie wykonywane są dalsze czynności procesowe.