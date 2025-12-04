Policjanci uratowali 6-tygodniową dziewczynkę Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Augustowa uratowali kilkutygodniową dziewczynkę. O pomoc poprosiła ich zrozpaczona mama, która trzymała na rękach sine nieoddychające dziecko. Niemowlę pod opieką medyków trafiło na badania do szpitala.

Do dzielnicowego patrolującego jedną z ulic w Augustowie podbiegła zrozpaczona kobieta mówiąc, że jej sześciotygodniowa córeczka przestała oddychać i jest sina. Policjant powiadomił dyżurnego i wezwał karetkę pogotowia. Natychmiast zaczął udzielać pomocy. Niemowlę nie oddychało. Odsłonięte części ciała oraz twarz miało sine. Mundurowy położył dziecko na swojej ręce i kilkukrotnie uderzył dziewczynkę między łopatkami. Nie przyniosło to jednak rezultatu. Dziewczynka nadal nie oddychała.

Na pomoc przyjechali kolejni policjanci. Funkcjonariusze wspólnie zaczęli resuscytację malucha. Masaż serca przywrócił funkcje życiowe niemowlęciu. Dziewczynka odzyskała krążenie i oddech. Zaczęła ruszać rączkami i nóżkami. Jej twarz odzyskała kolor. Policjanci przekazali maleństwo pod opiekę wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.