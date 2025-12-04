Inicjatywa z Radomia wśród najlepszych w Europie Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Projekt „Bezpieczeństwo w Sieci - My to rozumiemy”, opracowany przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, zwycięzca krajowych eliminacji do European Crime Prevention Award, został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji EUCPN w Kopenhadze. Inicjatywa, doceniona za innowacyjne podejście do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie cyberbezpieczeństwa, potwierdziła wysoki poziom działań profilaktycznych mazowieckiej Policji i została oceniona jako modelowy przykład lokalnej praktyki o dużym potencjale adaptacyjnym w innych krajach Unii Europejskiej.

W dniach 27-28 listopada 2025 roku przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu uczestniczyli w prestiżowej Konferencji Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) w Kopenhadze, gdzie 19 krajów członkowskich Unii Europejskiej zaprezentowało swoje najlepsze praktyki w zakresie prewencji kryminalnej.

Jednym z wyróżnionych projektów był polski program pn. „Bezpieczeństwo w Sieci - My to rozumiemy”, opracowany i realizowany przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu na terenie garnizonu mazowieckiego. Projekt ten zwyciężył w krajowych eliminacjach do konkursu European Crime Prevention Award (ECPA), zdobywając uznanie za innowacyjne podejście do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Projekt „Bezpieczeństwo w Sieci - My to rozumiemy” koncentruje się na profilaktyce zagrożeń internetowych, takich jak wyłudzenia danych, cyberprzemoc czy nieświadome udostępnianie informacji. W ramach programu przeprowadzono warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych, wykorzystując m.in. Minecraft Education Edition jako narzędzie profilaktyczne. Funkcjonariusze Policji prowadzili zajęcia, które nie tylko zwiększały świadomość uczniów, ale również angażowały nauczycieli do dalszej pracy profilaktycznej.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej, co pozwoliło na jego szeroką realizację w placówkach oświatowych na terenie 28 powiatów województwa mazowieckiego .

Podczas konferencji w Kopenhadze, przedstawiciele KWP zs. w Radomiu mieli okazję zaprezentować założenia, przebieg oraz efekty projektu przed międzynarodowym gronem ekspertów. Wydarzenie było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale również do promocji polskich działań prewencyjnych na arenie europejskiej.

Udział w konferencji oraz nominacja do nagrody ECPA to potwierdzenie wysokiego poziomu działań profilaktycznych prowadzonych przez mazowiecką Policję. Projekt z Radomia został oceniony jako modelowy przykład lokalnej inicjatywy o dużym potencjale adaptacyjnym w innych krajach UE

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) przyznawana jest corocznie przez EUCPN dla projektów, które wykazują się skutecznością, innowacyjnością i możliwością wdrożenia w różnych kontekstach społecznych. Zwycięstwo w krajowych eliminacjach i udział w międzynarodowej prezentacji to ważny krok w kierunku dalszego rozwoju działań prewencyjnych w Polsce.