Niebezpieczna interwencja - policjanci obezwładnili mężczyznę uzbrojonego w maczetę

Policjanci z będzińskiej drogówki interweniowali wobec 40-letniego mężczyzny, który miał strzelać z wiatrówki do gołębi z balkonu bloku mieszkalnego. Podczas podjęcia czynności mundurowi stanęli nagle oko w oko z agresorem trzymającym w dłoni maczetę. Dzięki zdecydowanej i profesjonalnej reakcji mundurowych nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzany usłyszał zarzuty, za kratkami może spędzić 3 lata.

Stróże prawa z ruchu drogowego zostali skierowani przez dyżurnego na interwencję do Będzina na Osiedle Syberka. Zgłoszenie dotyczyło nieznanego mężczyzny, który miał z balkonu na czwartym piętrze oddawać strzały z wiatrówki w kierunku gołębi, na terenie osiedla, gdzie przebywają mieszkańcy oraz zaparkowane są pojazdy.

Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającą, która wskazała konkretne mieszkanie, twierdząc, że jego lokator strzelał z broni pneumatycznej. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres. Po zapukaniu do drzwi usłyszeli ruch za wizjerem, jednak nikt nie otwierał. Dopiero na ponowne, głośne wezwanie do otwarcia drzwi, te otworzyły się szeroko, a z mieszkania bez słowa wyszedł mężczyzna ubrany w kaptur, trzymając w dłoni około 40-centymetrową maczetę.

W obawie o własne życie i zdrowie policjanci błyskawicznie ocenili sytuację. Jeden z policjantów dobył broń służbową i wydał wyraźne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna zatrzymał się, a po kolejnym wezwaniu wypuścił maczetę na podłogę. Następnie policjanci obezwładnili go i założyli kajdanki.

W mieszkaniu należącym do zatrzymanego ujawniono wiatrówkę, którą, jak przyznał, tego dnia używał do strzelania z balkonu w kierunku gołębi. Ponadto technik kryminalistyki zabezpieczył znajdujące się w lokalu niebezpieczne przedmioty, w tym noże bojowe oraz maczetę. 40-latek został zatrzymany przez mundurowych.

Mężczyzna spędził dwie noce w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.