Udaremniony przemyt papierosów balonem Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z powiatu łosickiego interweniowali w sprawie nietypowego sposobu przemytu papierosów przez wschodnią granicę. Do transportu nielegalnego towaru wykorzystano balon, do którego przymocowano karton z papierosami bez polskich znaków akcyzy.

We wtorek, 2 grudnia br., przed północą dyżurny łosickiej komendy odebrał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości mogło dojść do upadku balonu meteorologicznego. Policjanci na polu ornym w pobliżu budynków gospodarczych odnaleźli paczkę owiniętą białą folią, do której zostały przymocowane resztki balona. Mundurowi zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu policjantów z pionu kryminalnego.

Przeprowadzone oględziny wykazały, że w paczce było 30 tys. sztuk papierosów (1 500 paczek) bez polskich znaków akcyzy.

Jak widać przemytnicy próbują różnych sposobów na wprowadzenie do obrotu towarów akcyzowych.

W każdym przypadku zauważenia podejrzanego obiektu, który niespodziewanie ląduje w naszej okolicy, należy powiadomić o tym policjantów. Dotyczy to m.in. balonów, które są wykorzystywane przez przemytników do nielegalnego transportu towarów objętych podatkiem akcyzowym.

W przypadku odkrycia takiego obiektu nie należy się do niego zbliżać i samodzielnie próbować sprawdzać co znajduje się w paczce do niego podłączonej. W pierwszej kolejności należy zadzwonić pod numer alarmowy i przekazać informację o takim znalezisku służbom, a następnie poczekać do przyjazdu policjantów, by wskazać im dokładnie to miejsce.

(KWP w Radomiu / mw)