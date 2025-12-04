Krakowscy policjanci uratowali kobiety z pożaru Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj „Nawet z narażeniem życia…”, te słowa policyjnej roty przyświecały sierż. Edycie Kęskowicz i sierż. Dawidowi Cholewie z Wydziału Sztab Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którzy w nocy z 30 listopada na 1 grudnia około 2.00 jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru i rozpoczęli akcję ratunkową w jednym z bloków w rejonie Parku Krakowskiego. Policjanci, pomimo gęstego dymu i ognia wynieśli z mieszkania niepełnosprawną kobietę oraz pomogli opuścić zadymioną przestrzeń dwóm innym seniorkom.

W nocy z 30 listopada na 1 grudnia br. około godziny 2.00 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odebrał zgłoszenie o ogniu, który miał pojawić się w jednym z bloków w rejonie Parku Krakowskiego. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol z Wydziału Sztab Policji z krakowskiej komendy miejskiej. Przed jednym z mieszkań przybyli na miejsce funkcjonariusze sierż. Edyta Kęskowicz i sierż. Dawid Cholewa zauważyli m.in. roztrzęsioną 90-latkę, która poinformowała, że w środku pozostała jej niepełnosprawna córka. Po wejściu do mieszkania mundurowi w jednym z pokoi zlokalizowali leżącą na łóżku niepełnosprawną 66-latkę, którą wynieśli z płomieni i przenieśli w bezpieczne miejsce. Następnie sierż. Edyta Kęskowicz i sierż. Dawid Cholewa weszli do sąsiedniego mieszkania, gdzie przebywała 72-latka, której również pomogli bezpiecznie opuścić zadymioną przestrzeń. Ponieważ kobieta posiadała psa, policjanci zadbali również o czworonoga, którego wyprowadzili z mieszkania. Funkcjonariusze próbowali także dostać się na wyższe piętro, gdzie według zebranych przez nich informacji mogła przebywać jeszcze jedna osoba, jednak uniemożliwił im to gęsty dym. W tym samym samym czasie na miejsce dotarła załoga Straży Pożarnej, która opanowała pożar, wówczas policjanci przejęli znajdującą się tam 65-latkę, którą wyprowadzili przed budynek.

W oczekiwaniu na przyjazd załogi pogotowia ratunkowego policjanci monitorowali czynności życiowe oraz udzielali niezbędnego wsparcia uratowanym osobom. Następnie niepełnosprawna kobieta, jej 90-letnia mama oraz 65-latka zostały przekazane ratownikom medycznym, którzy zdecydowali o przewiezieniu ich do jednego z krakowskiego szpitali.

Łącznie z budynku ewakuowano jedenaście osób, które po ugaszeniu pożaru powróciły do swoich mieszkań. Policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia przyczyny pożaru.