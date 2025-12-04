Policjanci odzyskali skradziony samochód i zabezpieczyli prawie 70 tys. szt. papierosów bez akcyzy Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Kępińscy kryminalni zatrzymali 46-latka, 54-latka i 21-latkę, a także odzyskali skradzione auto i zabezpieczyli około 70 tys. szt. papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wynosi ponad 78 tysięcy złotych. Cała trójka zatrzymanych odpowie za kradzież z włamaniem, oszustwo, a 46-latek dodatkowo za paserstwo akcyzowe. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

5 września 2025 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wpłynęło zawiadomienie od dwóch mieszkańców Bolesławca o kradzieży pojazdu. Citroen zaparkowany był na jednym z parkingów w Kępnie. Wartość samochodu pokrzywdzona oszacowała na 55 tys. zł.

Kryminalni pozyskali informację, gdzie może znajdować się skradziony samochód. Trop prowadził do Zduńskiej Woli. Kępińscy kryminalni skontaktowali się z policjantami z tamtejszej komendy, gdzie niezwłocznie pojechali. Na miejscu funkcjonariusze zastali jednego z podejrzanych wraz z lawetą, którą szykował do przewiezienia samochodu. Podejrzani zmieniali miejsce postoju samochodu trzykrotnie, a dla utrudnienia jego identyfikacji założyli na nim fikcyjne tablice rejestracyjne. W toku dalszych czynności okazało się, że 46-letni mieszkaniec Skomlina, 54-letni mieszkaniec Zduńskiej Woli i 21-letnia mieszkanka Bolesławca działali wspólnie i w porozumieniu z zamiarem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ubezpieczyciela w celu wyłudzenia odszkodowania za rzekomą kradzież samochodu marki Citroen.

Na tym jednak nie koniec. Kępińscy kryminalni podczas zatrzymania 46-letniego mieszkańca Zduńskiej Woli w jego pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych zabezpieczyli około 70 tys. sztuk papierosów różnych marek, bez polskich znaków akcyzy skarbowej, gdzie narażenie na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego wynosi ponad 78 tysięcy złotych.

46-latek, 54-latek i 21-latka usłyszeli zarzuty dopuszczenia się wspólnie i w porozumieniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, kradzieży z włamaniem do samochodu, a 46-latek dodatkowo za paserstwo akcyzowe. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Kępnie.