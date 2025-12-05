Kradzieże pieniędzy o łącznej sumie ponad 130 tys. zł. Podejrzana i jej pomocnik zatrzymani Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Olsztyńscy kryminalni zatrzymali kobietę podejrzaną o to, że w ciągu ostatniego roku trzykrotnie okradła mieszkańców Olsztyna i zabrała pokrzywdzonym łącznie ponad 130 tys. zł. Wraz z 43-latką policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który pomagał jej w jednej z kradzieży. Oboje są mieszkańcami województwa łódzkiego.

Policyjne czynności skutkujące zatrzymaniem podejrzanych zaczęły się pod koniec października 2025 r., kiedy do olsztyńskich funkcjonariuszy zgłosiła się 96-letnia mieszkanka miasta. Seniorka opowiedziała śledczym o tym, że wpuściła do swojego mieszkania nieznaną sobie kobietę, która twierdziła, że jest pracownicą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobieta ta poinformowała pokrzywdzoną, że jej emerytura może być wyższa, zaoferowała też pomoc w załatwieniu takiej podwyżki. Twierdziła też, że potrzebuje banknot o nominale 200 złotych, żeby spisać jego numery seryjne. 96-latka poszła do innego pokoju, gdzie z szafki wyjęła torbę, w której trzymała gotówkę - w sumie 100 tys. zł. To był sposób sprawczyni na to, aby zorientować się, gdzie jej ofiara przechowuje pieniądze. Następnym krokiem podejrzewanej było stwierdzenie, że kobieta w podeszłym wieku powinna bardziej zadbać o to, żeby gotówka, którą trzyma w domu była dobrze zabezpieczona. W tym przypadku również zaoferowała pomoc – tyle, że pieniądze ukryła nie w mieszkaniu, a w swojej torebce.

Sprawą zajęli się kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Policjanci przeanalizowali materiały podobnych zdarzeń, które wcześniej miały miejsce w mieście. Okoliczności dwóch kradzieży, do których doszło w ciągu ostatniego roku, pasowały doskonale do historii opowiedzianej przez 96-latkę. Pierwsze dotyczyło 93-letniego mieszkańca olsztyńskiego Osiedla Grunwaldzkiego. W styczniu 2025 r. mężczyzna został w podobny sposób okradziony na 20 tys. zł. Kolejną ofiarą była seniorka z osiedla Podgrodzie w Olsztynie - straciła 17 tys. zł.

Kryminalni przeprowadzili w sprawie szereg czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych. Ustalili tożsamość kobiety podejrzewanej o popełnienie trzech wspomnianych kradzieży oraz mężczyzny, który pomagał jej w październiku tego roku. Oboje okazali się być mieszkańcami województwa łódzkiego. Sprawa nabrała tempa na początku listopada 2025 r. po tym, kiedy śledczy ustalili, że 43-latka i jej 23-letni znajomi byli widziani w Lubinie na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze pojechali w ustalone miejsce i tam w środę, 03.12.2025 r., zatrzymali parę podejrzewanych.

Kobieta usłyszała zarzuty popełnienia trzech kradzieży gotówki o łącznej sumie ponad 130 tys. zł - przed sądem odpowie jako recydywistka. Mężczyzna jest podejrzany o pomocnictwo w kradzieży 100 tys. zł w październiku tego roku.

Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy, postępowania przeciwko podejrzanym prowadzą jednostki Policji w innych rejonach Polski, lista zarzutów wobec dwójki zatrzymanych może się znacznie wydłużyć.

(KWP w Olsztynie / mw)

Film zaczyna i kończy napis "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenia zatrzymanej osoby.