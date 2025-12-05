Areszt dla podejrzanej o oszustwa internetowe Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniej mieszkance województwa mazowieckiego. Przez jej przestępczą działalność, mieszkaniec Rzeszowa stracił około 140 tysięcy złotych. Kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy zajmujący się przestępczością komputerową. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy aresztował podejrzaną na okres 3 miesięcy.

W drugiej połowie listopada, do rzeszowskich policjantów zgłosił się mieszkaniec Rzeszowa, który złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna jakiś czas temu natrafił w Internecie na ogłoszenie dotyczące możliwości zainwestowania. Inwestycja dotyczyła zakupu srebra, złota i gazu. Mieszkaniec Rzeszowa wypełnił formularz zgłoszeniowy, na który bardzo szybko odpowiedział fałszywy doradca biznesowy. Pokrzywdzony, wierząc, że bezpiecznie lokuje swoje środku, wpłacił przestępcom blisko 140 tysięcy złotych.

Pieniądze były wpłacane w różnych transzach i w różny sposób. Dwa przelewy po 10 tysięcy złotych każdy, były adresowane na urząd pocztowy na terenie województwa mazowieckiego.

Funkcjonariusze z nowo powstałego Wydziału Do Walki z Przestępczością Komputerową komendy miejskiej, którzy zajmowali się tą sprawą ustalili osobę, która mogła być zamieszana w ten przestępczy proceder. To 27-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego. Policjanci ustalili jej miejsce zamieszkania i końcem listopada ją zatrzymali.

Podczas przeszukania, w jej mieszkaniu, funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. laptop i telefon komórkowy oraz kilkanaście dowodów wpłat i wypłat pieniężnych.

Kobieta została przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i osadzona w policyjnej izbie zatrzymań.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przedstawili 27-latce dwa zarzuty oszustwa. Podejrzana przyznała się do ich popełnienia i złożyła wyjaśnienia.

Zebrany materiał policjanci przesłali do Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszów z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanej aresztu tymczasowego. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, prokurator wystąpił z takim wnioskiem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mieszkanki województwa mazowieckiego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.