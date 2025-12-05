Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte ponad pół miliona złotych. Do sprawy zatrzymano dwie osoby Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Dwie osoby z terenu powiatu międzychodzkiego zostały zatrzymane przez policjantów za przestępstwa narkotykowe. Posiadanie, udzielanie, wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych, naruszenie miru domowego to główne zarzuty, które usłyszały. Zabezpieczono ponad 7 kg mefedronu, ponad 1 kg ecstasy, ponad 1 kg marihuany oraz inne środki odurzające i substancje psychotropowe o łącznej wartości ponad pół miliona złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie, Wydziału Narkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Grupy Realizacyjnej Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przewodnik psa służbowego pod koniec listopada br. realizowali czynności dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia 26-letniego mieszkańca powiatu międzychodzkiego.

W związku z tym wkroczyli do mieszkania mężczyzny, a później do jeszcze dwóch kolejnych, użytkowanych przez niego, gdzie podczas przeszukania znaleźli i zabezpieczyli ponad 7 kg mefedronu, ponad 1 kg ecstasy, ponad 1 kg marihuany oraz inne środki odurzające i substancje psychotropowe o łącznej wartości ponad pół miliona złotych. W trakcie czynności policjanci ujawnili także wagę elektroniczną, maczetę i pałkę teleskopową.

Ustalono, że zatrzymany 26-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za inne przestępstwo. Został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

W trakcie wykonywania dalszych czynności do sprawy zatrzymany został również 29-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego. Sąd Rejonowy w Szamotułach, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci i prokuratura kontynuują czynności w tej sprawie, aby ustalić pochodzenie narkotyków oraz inne osoby, które miały związek z obrotem narkotykami na tak dużą skalę.