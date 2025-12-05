Sprawdź światła pojazdu. Bezpłatnie! Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj W sobotę 6 grudnia 2025 r. przypada ostatni termin bezpłatnego sprawdzenia stanu i ustawienia świateł w pojazdach w ramach akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Zachęcamy kierowców do skorzystania.

Przypominamy, że sprawne i prawidłowo ustawione światła to nie tylko wymóg techniczny, ale przede wszystkim realna ochrona – dla kierujących, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Nawet drobna usterka, przepalona żarówka lub źle wyregulowany reflektor mogą zaważyć o czyimś bezpieczeństwie.

Apelujemy również do pieszych o korzystanie z elementów odblaskowych. Odblaski odbijają światło w kierunku jego źródła dzięki czemu kierowca z wyprzedzeniem dostrzega pieszego.

Poniżej publikujemy wykaz liczący ponad 1500 stacji diagnostycznych w całej Polsce, które biorą udział w kampanii. Wykaz można znaleźć także na stronach jednostek Policji oraz partnerów kampanii. Dodatkowo aplikacja Yanosik wskaże zainteresowanym najbliższą stację, na której można sprawdzić stan oświetlenia pojazdu. Stacje można zlokalizować także na interaktywnej mapie pod linkiem https://akcje.yanosik.pl/twoje-swiatla

Pamiętaj! Twoje światła to Nasze bezpieczeństwo!

BRD KGP

Film Twoje światła - nasze bezpieczeństwo Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Twoje światła - nasze bezpieczeństwo (format mp4 - rozmiar 1.27 MB)