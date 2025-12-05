Policjanci z Bielska-Białej zabezpieczyli ponad 5 kg narkotyków Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj W strukturach Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej utworzono niedawno Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową - na efekty jego pracy nie trzeba było długo czekać. Funkcjonariusze tego wydziału przeprowadzili skuteczną akcję, w wyniku której zabezpieczyli ponad 5 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, jak również ujawnili plantację konopi oraz zatrzymali dwie osoby podejrzane.

Podczas działań policjanci przejęli ponad 5 kilogramów środków narkotykowych w różnej postaci. Cechą wspólną zabezpieczonych substancji jest silne działanie psychoaktywne i właściwości uzależniające, których przyjmowanie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. W miejscu tej przestępczej działalności policjanci zabezpieczyli również plantację krzewów konopi indyjskiej. W lokalu ujawniono urządzenia mogące świadczyć o działalności związanej z przygotowywaniem substancji do dalszej dystrybucji. Zabezpieczono dwie jednostki broni oraz znaczne ilości gotówki.

Do sprawy zatrzymano dwie osoby, 24-letnią kobietę oraz 27-letniego mężczyznę, mieszkańców Bielska-Białej. Decyzją sądu wobec obojga zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przeprowadzona akcja to wyraźny sygnał, że służby skutecznie i konsekwentnie przeciwdziałają działalności lokalnego narkobiznesu. Dzięki tym działaniom z rynku zostały wyeliminowane znaczne ilości niebezpiecznych substancji, które mogły trafić do młodzieży i dorosłych, niosąc realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.

Nie ma dnia, by bielscy policjanci nie ujawniali i nie eliminowali z rynku środków narkotycznych o czarnorynkowej wartości około pół miliona złotych, co świadczy o ich zaangażowaniu i determinacji. Zapewniamy, że to dopiero początek intensywnych działań nowo utworzonego wydziału. Podobne akcje będą kontynuowane, a walka z przestępczością narkotykową pozostaje jednym z naszych priorytetów.

Eliminowanie narkotyków z lokalnego rynku to nie tylko walka z przestępczością, to przede wszystkim działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Skuteczność poniedziałkowej akcji pokazuje, że powołanie nowego wydziału było ważnym i potrzebnym krokiem.