Obiecali uniwersalną protezę zębową. Przysłali zabawkowe zęby

Data publikacji 05.12.2025
Mieszkaniec powiatu płońskiego zamówił protezę zębową, licząc na uczciwą ofertę i szybkie zakupy on-line. Po otwarciu paczki przekonał się jednak, że sprzedawca wysłał mu produkt niezgodny z reklamą. Niestety już po stracie pieniędzy, 73-latek znalazł w sieci setki opinii osób z całego kraju, które dały się nabrać na podobne oferty. Policjanci przypominają, że seniorzy coraz częściej korzystają z Internetu, ale wciąż potrzebują wsparcia w ocenie ryzyka.

73-latek z powiatu płońskiego natknął się w sieci na stronę oferującą protezy zębowe na górne i dolne łuki w niezwykle atrakcyjnej cenie, 188 zł. Na nagraniu reklamowym proteza wyglądała solidnie, miała pasować na każdą szczękę, a sama prezentacja była zrobiona tak, by wzbudzić zaufanie. Mężczyzna zamówił produkt dla znajomej, wybrał płatność przy odbiorze i otrzymał mailowe potwierdzenie zakupu.

Kiedy kurier dostarczył przesyłkę, senior zapłacił gotówką i dopiero po jego odjeździe otworzył paczkę. Zamiast protezy znalazł w środku plastikowe zęby wyglądające jak zabawka. Produkt nie miał nic wspólnego z tym, co prezentowano na stronie. Dopiero po tym zaczęły do niego docierać komentarze innych. W sieci natrafił na liczne wpisy osób, które zostały oszukane w podobny sposób przez tę samą firmę. Wiele osób pisało, że sprawy zgłosiły już Policji. 73-latek również podjął takie kroki, a także próbował wstrzymać płatność, kontaktując się z firmą kurierską.

Ta historia pokazuje, jak łatwo dać się nabrać na okazyjną ofertę, szczególnie osobom starszym. Seniorzy coraz chętniej korzystają z Internetu, robią zakupy online, używają aplikacji i mediów społecznościowych. To duże ułatwienie, ale równocześnie rośnie ryzyko zetknięcia się z fałszywymi stronami, wyłudzeniami czy manipulacjami. Dlatego tak ważne jest, by seniorów edukować i wspierać. Warto uczyć ich rozpoznawania podejrzanych reklam, sprawdzania opinii o sprzedawcy, unikania kliknięć w nieznane linki i instalowania podstawowych zabezpieczeń.

Policjanci apelują, by uważnie podchodzić do ofert, które wyglądają zbyt dobrze, by były prawdziwe. Oszuści często żerują na zaufaniu, szczególnie osób starszych, i wysyłają przedmioty bez wartości, licząc na to, że nikt nie będzie dochodził swoich praw. Każde podejrzenie oszustwa warto zgłosić. Rozmawiajmy o tym z bliskimi - to najlepszy sposób, by ich chronić.

(KWP w Radomiu / mw)

