Tymczasowy areszt dla 47-letniego sprawcy tragicznego wypadku drogowego Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Zatrzymany przez parczewskich policjantów 47-latek, po tym jak spowodował śmiertelny wypadek i uciekł z miejsca nie udzielając pomocy, został wczoraj tymczasowo aresztowany przez sąd. Sprawca był pijany, nie posiadał uprawnień do kierowania i miał aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Do sprawy zatrzymano również 43-letniego pasażera, który usłyszał zarzut poplecznictwa. W wypadku drogowym zginął 46-letni motorowerzysta.

Do wypadku doszło w poniedziałek późnym popołudniem w miejscowości Kostry na drodze wojewódzkiej DW 813 w kierunku Parczewa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Ford, na prostym odcinku drogi najechał na tył skutera marki Peugeot, którym kierował 46-latek, następnie oddalił się z miejsca nie udzielając pomocy poszkodowanemu. W wyniku zdarzenia mężczyzna uderzył w drzewo i pomimo udzielonej pomocy medycznej przez jego życia nie udało się uratować.

Parczewscy kryminalni pod nadzorem Prokuratury szczegółowo ustalili okoliczności tego tragicznego wypadku. Jeszcze tego samego wieczora zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 47-letniego mieszkańca Parczewa. Okazało się, że mężczyzna kierując fordem znajdował się w stanie nietrzeźwości, badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu, ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania, zaś w systemach widniała informacja dotycząca aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, kierowanie w stanie nietrzeźwości, ucieczkę i nieudzielenie pomocy. Wczoraj sąd przychylił się do złożonych wniosków i zastosował wobec 47-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W toku prowadzonych czynności zatrzymano również pasażera, który podróżował fordem w chwili wypadku. Okazał się nim 43-latek z Parczewa. Śledczy postawili mężczyźnie zarzuty poplecznictwa, a Prokurator zastosował w stosunku do niego środek nieizolacyjny w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / mw)