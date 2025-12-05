Policjanci zatrzymali mężczyznę, który składał 12-latce propozycje przez Internet Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu policji w Jordanowie, w powiecie suskim zatrzymali 32-letniego mieszkańca województwa opolskiego, który nakłaniał 12-letnią dziewczynkę do wysyłania mu nagich zdjęć. Korespondował z dziewczynką przez komunikator internetowy podając się za 13-latkę.

Jordanowscy policjanci prowadzą czynności w związku z elektroniczną korupcją seksualną małoletniej przez 32-latka. Mężczyzna został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna komunikował się z 12-letnią dziewczynką za pośrednictwem serwisu i komunikatora internetowego. W prowadzonej korespondencji przedstawiał się jako 13-latka oferująca możliwość uszycia ubrań na miarę.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Jordanowie prowadzący sprawę najpierw ustalili podejrzanego, a następnie udali się na teren województwa opolskiego, gdzie zatrzymali mieszkańca powiatu krapkowickiego. W trakcie czynności zabezpieczyli jego urządzenia elektroniczne, które zostanie szczegółowo zbadane przez biegłego pod kątem zawartości nielegalnych plików. Policjanci teraz ustalają czy mężczyzna swoim zachowaniem skrzywdził inne małoletnie osoby.

Rodzice. Jak ochronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie?

rozmawiaj ze swoim dzieckiem i wytłumacz o wadach i zaletach serwisów społecznościowych oraz o komunikatorach, że nigdy nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie;

uświadom, że w sieci znajdują się treści, których powinno się unikać, a jeżeli coś go zaniepokoi, zawstydzi lub przestraszy, należy jak najszybciej powiedzieć o tym rodzicom;

zainstaluj na urządzeniu dziecka programy filtrujące treści internetowe i blokujące strony zawierające pornografię, przemoc, wulgarne słownictwo i inne szkodliwe treści;

korzystaj z możliwości spotkań profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez policjantów.