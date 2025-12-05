Szyją, licytują i pomagają. Niezwykła historia Kiełka z oddziału prewencji Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach ponownie udowodnili, że mają wielkie serca. Mundurowi zaangażowali się w pomoc dla chorej Laury – córki policjanta z Zielonej Góry. Stworzyli wyjątkową maskotkę – Kiełka, którego przeznaczyli na licytację, a następnie sami wykupili go za 3000 złotych, by jeszcze bardziej wesprzeć zbiórkę. To nie koniec przygód małego dzika, gdyż policjanci planują, by trafi na kolejną aukcję – tym razem w ramach WOŚP.

Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Kielcach po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca, angażując się w akcję charytatywną na rzecz chorej Laury - córki policjanta Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Po otrzymaniu prośby o wsparcie nie wahali się ani chwili i postanowili pomóc w wyjątkowy sposób.

Policjanci zakupili pluszową maskotkę dzika, nadając jej imię „Kiełek” - nawiązujące do legendy o powstaniu Kielc. Następnie z największą dbałością, własnoręcznie uszyli dla pluszaka policyjny mundur. Tak przygotowanego Kiełka przekazali na licytację charytatywną, której celem było zebranie środków na leczenie dziewczynki.

Aukcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Rozpoczęła się od kwoty 50 złotych, a zakończyła po dwóch dniach, angażując łącznie sześciu aktywnych uczestników. Wzbudziła przy tym sporo emocji oraz przyciągnęła uwagę wielu obserwatorów wspierających akcję.

Funkcjonariusze z OPP w Kielcach postanowili wesprzeć Laurę jeszcze bardziej i… sami wykupili maskotkę z powrotem, oferując za nią 3000 złotych. Dzięki ich zaangażowaniu zebrana kwota znacząco zasiliła zbiórkę charytatywną.

Historia Kiełka jednak na tym się nie kończy. Maskotka ponownie trafi na licytację - tym razem w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie kolejny raz może pomóc potrzebującym.

Oddział Prewencji Policji w Kielcach od lat aktywnie wspiera liczne inicjatywy dobroczynne, pokazując, że niesienie pomocy innym jest ważną i naturalną częścią policyjnej służby. Policjanci udowadniają, że za mundurem kryje się nie tylko profesjonalizm, ale także ogromne serce i gotowość do działania tam, gdzie potrzeba wsparcia.