Dzielnicowi pomogli 70-latkowi, który zasłabł w swoim domu Data publikacji 05.12.2025

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy z posterunku w Izbicy Kujawskiej udało się zapobiec tragedii. Policjanci udzielili pomocy 70-letniemu mężczyźnie, który zasłabł w swoim domu i miała trudności z oddychaniem.

W środę (3.12.2025) do Kierownika Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej zgłosił się zaniepokojony mieszkaniec. Przekazał, że nie ma kontaktu ze swoim 70-letnim bratem. Podejrzewał, że mógł zasłabnąć w swoim domu. Funkcjonariusz natychmiast przekazał tę informację będącym w pobliżu dzielnicowym, aspirantowi Arturowi Markiewiczowi i aspirantowi Łukaszowi Zielińskiemu, którzy niezwłocznie pojechali pod wskazany adres.

Po przyjeździe na miejsce, gdzie przed domem czekała zaniepokojona rodzina, policjanci podbiegli do drzwi i próbowali nawiązać kontakt ze znajdującym się wewnątrz mężczyzną. Pomimo wielokrotnego pukania i nawoływania nikt nie odpowiadał. Wtedy mundurowi postanowili, wezwać na miejsce straż pożarną do otwarcia drzwi. Jednakże, nie dając za wygraną postanowili sprawdzić inne możliwości dostania się do wnętrza. Ich działanie przyniosło rezultat. Dostali się do budynku wpychając do środka jedno z okien. Wraz nimi wszedł strażak, który przejeżdżając obok miejsca zdarzenia zatrzymał się, także w celu udzielenia pomocy.

W jednym z pomieszczeń zauważyli leżącego, nieprzytomnego mężczyznę, który miał trudności z oddychaniem. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Udrożnili drogi oddechowe, ułożyli 70-latka w pozycji bezpiecznej oraz kontrolowali czynności życie do przyjazdu wezwanego przez świadków pogotowia ratunkowego. Decyzją medyków został przewieziony do szpitala na obserwację.

Szybka i zdecydowana reakcja policjantów z Izbicy Kujawskiej miała kluczowe znaczenie i prawdopodobnie uratowała życie mężczyźnie. To kolejny dowód na to, że funkcjonariusze zawsze są gotowi do niesienia pomocy. Ich postawa jest przykładem odpowiedzialności i zaangażowania, a także przypomnieniem, jak istotna jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.