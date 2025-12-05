Policjanci uderzyli w narkobiznes Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i Gdańsku zatrzymali pięć osób w związku ze sprawą narkotykową. Cztery z nich są podejrzane o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, natomiast jedna - o posiadanie amunicji. Zatrzymań dokonano jednocześnie na terenie powiatu chełmińskiego, Grudziądza oraz Bydgoszczy, co pozwoliło funkcjonariuszom skutecznie przerwać działalność kilku elementów przestępczego łańcucha.

Intensywne działania prowadzone w ostatnich tygodniach przez chełmińskich policjantów doprowadziły do wytypowania osób mających związek z handlem z narkotykami. Gdy funkcjonariusze zgromadzili odpowiedni materiał dowodowy przystąpili do skoordynowanej realizacji. Przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i Gdańsku weszli jednocześnie na teren kilku posesji w powiecie chełmińskim, Grudziądzu oraz Bydgoszczy, gdzie zatrzymali w sumie pięć osób: dwie kobiety (21 i 24 lata) oraz trzech mężczyzn (dwóch 35-latków i 66-latka). W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 250 tysięcy złotych w różnych walutach, wagi elektroniczne służące do porcjowania narkotyków, broń oraz amunicję. Funkcjonariusze ujawnili również narkotyki, w tym marihuanę, kokainę, a także tzw. kryształ.

Zgromadzone dowody potwierdziły, że część osób zatrzymanych prowadziła aktywną działalność związaną z rozprowadzaniem narkotyków na lokalnym rynku.

Dwaj 35-latkowie i 24-latka usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Dodatkowo jeden z nich, a także najstarszy z mężczyzn odpowiedzą za posiadanie w miejscu zamieszkania amunicji bez wymaganego zezwolenia. Druga z kobiet po czynnościach została zwolniona.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, natomiast za nielegalne posiadanie amunicji - do 8 lat więzienia.

( KWP w Bydgoszczy / kp)

Film przedstawia zdarzenia opisane w komunikacie.