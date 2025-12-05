Nowe łodzie patrolowe oraz pojazdy specjalne do przewozu psów służbowych w Wielkopolskiej Policji Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Flota Wielkopolskiej Policji została doposażona w kolejne specjalne pojazdy służbowe. Było to możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Łączny koszt projektu to przeszło 2 600 000 złotych. Specjalistyczne furgony przeznaczone do przewozu psów służbowych będą wykorzystywane przez policyjnych przewodników w Poznaniu, Pile, Wągrowcu oraz Kaliszu. Łodzie patrolowe wraz z przyczepami trafią do Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w ostatnim czasie sfinalizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup samochodów specjalnych dla Wielkopolskiej Policji przeznaczonych na cele związane z ochroną przyrody”. Łączna wartość zakupionych środków transportu to 2 610 060 złotych, z czego 1 048 343 złotych to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budżet Państwa współfinansował ten zakup w kwocie 1 561 716 złotych.

Do Wielkopolskiej Policji trafią dwie łodzie patrolowe z sygnalizacją świetlno-dźwiękową i silnikiem zaburtowym policyjnej kategorii R-3 wraz z przyczepami, a także 5 furgonów oznakowanych i nieoznakowanych marki Ford Transit Custom oraz Ford Transit Connect.

Zakupione fordy są przystosowane do przewozów psów służbowych. Posiadają niezależną wentylację dla psów, która włącza się automatycznie po załączeniu włącznika bezpieczeństwa. Dodatkowo każdy pojazd posiada niezależną klimatyzację i miernik temperatury przedziału dla zwierząt, webasto postojowe oraz podłogę antypoślizgową. Przedziały dla psów są wyposażone w miskę, by zwierzę miało dostęp do wody podczas przejazdu. By poprawić zwierzętom komfort wsiadania do klatki zamontowano wysuwany podest. Klatki posiadają niezależne oświetlenie, które może być włączane przez kierowcę i dysponenta, co umożliwia obserwowanie zwierząt. W każdym z pojazdów mogą być transportowane jednocześnie dwa psy służbowe.

Zakupione pojazdy są niezbędne do zwalczania i zapobiegania przestępstwom przeciwko środowisku. Będą nieocenionym wsparciem dla policjantów pełniących służbę na terenach parkowych, leśnych, a także akwenach i terenach przywodnych. Realizacja zadań policyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na tych obszarach, także w zakresie ochrony środowiska nierozerwalnie związana jest z wykorzystaniem w służbie zwierząt - psów i koni policyjnych.

Na terenie całej Wielkopolski w jednostkach Policji służbę pełni łącznie 78 psów służbowych, które są angażowane w wyjaśnianie okoliczności zdarzeń kryminalnych, w tym także przestępstw popełnianych przeciwko środowisku. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach planowania służby na terenach zielonych, nierzadko objętych ochroną środowiskową. Rola psów służbowych w służbie patrolowej jest nie do przecenienia w miejscach, gdzie występują ograniczone możliwości monitorowania przestrzeni i śledzenia potencjalnych sprawców przestępstw. Często zdarza się, że pozostawione przez sprawców ślady możliwe są do zlokalizowania i zinterpretowania tylko przez psi węch.

Wielkopolska Policja realizuje swoje zadania często nawiązując współpracę z innymi służbami: Strażą Leśną oraz Państwową Strażą Rybacką. Celem wspólnie podejmowanych działań jest przede wszystkim zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i przyrodniczego oraz łowiectwa.

Zakupione łodzie patrolowe R-3 będą wykorzystywane w codziennej służbie przez policjantów Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, którzy dbają o bezpieczeństwo na akwenach i terenach przywodnych w całym województwie. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku to jedno z wielu zadań stawianych przed policyjnymi wodniakami.

Na zaproszenie kierownictwa Wielkopolskiej Policji przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Prezes Zarzadu Pan Rafał Ratajczak oraz Przewodniczacy Rady Nazdorczej Pan Piotr Szczepański, uczestniczyli w prezentacji zakupionych pojazdów, która odbyła się 5 grudnia na dziedzińcu Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Spotkanie było okazją do przyjrzenia się technicznym rozwiązaniom zastosowanym w pojazdach, a także porozmawiania z policjantami, którzy będą wykorzystywać łodzie i furgony w codziennej służbie.

(KWP w Poznaniu /mw)