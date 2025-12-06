Mapa 3D w kilka minut, czyli efekt współpracy policjantki, naukowca i psa Data publikacji 06.12.2025 Powrót Drukuj Policjantka asp. Edyta Mądrzycka, jej prywatny pies owczarek belgijski - Lima oraz brat-naukowiec z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk dr hab. inż. Janusz Będkowski wspólnie tworzą nowy rozdział w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych. Dzięki autorskiemu systemowi mapowania 3D - zamontowanemu na psiej kamizelce - generowana jest dokładna cyfrowa mapa, pokazująca trasę, jaką przebył pies, obszar już przez niego sprawdzony oraz miejsca, które wymagają dalszej uwagi. Projekt rodzeństwa ze Skierniewic - nagrodzony podczas prestiżowego „Europejskiego Hakatonu Robotycznego Enrich 2025” w Austrii - udowadnia, że połączenie kynologii, nowoczesnej technologii i naukowej precyzji może w znaczący sposób zwiększyć skuteczność np. policyjnych operacji tam, gdzie szczególnie liczy się czas i precyzja.

Innowacyjne rozwiązanie nie ogranicza się jedynie do generowania map 3D. Odpowiednio wyszkolony pies dzięki technologii, może wspierać działania w trudno dostępnych miejscach, takich jak zniszczone budynki czy rozległe tereny leśne. System rejestruje każdy ruch psa, tworząc cyfrową dokumentację dla służb ratowniczych, a jednocześnie umożliwia naukowcom i funkcjonariuszom analizę tras i strategii działań w czasie rzeczywistym. To połączenie praktyki policyjnej, innowacji technologicznej i pasji przewodniczki sprawia, że projekt jest jedną z bardziej inspirujących nowoczesnych metod poszukiwań.

Asp. Edyta Mądrzycka od 11 lat służy w Policji, a od czterech lat pracuje jako przewodnik psa patrolowo-tropiącego - Pasji. Do projektu wykorzystuje drugiego owczarka belgijskiego - Limę. Jej brat, dr hab. inż. Janusz Będkowski, od 20 lat zajmuje się systemami robotyczno-informatycznymi, stosowanymi m.in. w autonomicznych pojazdach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz do przeczytania czterech części tej niezwykle pasjonującej historii.

