Polskie stoisko na Charity Event EULEX Kosovo

3 grudnia 2025 roku w EULEX Compound Pristina w Kosowie odbyło się doroczne wydarzenie charytatywne Charity Event, które jak co roku zgromadziło liczne kontyngenty, prezentujące swoje tradycje i narodowe specjały. Wśród nich szczególne zainteresowanie wzbudziło polskie stoisko przygotowane przez funkcjonariuszy XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, którzy zadbali o to, aby odwiedzający mogli poznać prawdziwe smaki polskiej kuchni.

Gościom serwowano świeży chlebek ze swojskim smalcem, aromatyczny bigos, pierogi oraz tradycyjny żurek, a całość dopełniał wyśmienity sernik. Oferta została dodatkowo wzbogacona przez żołnierzy LII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którzy przywieźli domową szarlotkę, cieszącą się wyjątkową popularnością.

Polskie stoisko było jednym z najczęściej odwiedzanych, przyciągając zarówno przedstawicieli misji międzynarodowej, jak i zaproszonych gości. Z entuzjazmem degustowano polskie potrawy, a sprzedaż przysmaków spotkała się z dużą hojnością uczestników.

Szczególne uznanie dla jakości potraw wyraził szef misji EULEX Giovanni Pietro Barbano. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pozytywnej atmosferze udało się zebrać 705 euro, które w całości przekazano na wsparcie Pediatrycznej Służby Onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Kosowie.

Wydarzenie pokazało nie tylko zaangażowanie polskich funkcjonariuszy w życie misji, lecz także ciepło i gościnność, z jakimi reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej.