CBŚP rozbiło grupę przestępczą wykorzystującą struktury związków wyznaniowych Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymali 12 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej członkowie mieli wykorzystywać działalność jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych do popełniania szeregu przestępstw o charakterze oszustw, wyłudzeń oraz prania pieniędzy.

Funkcjonariusze CBŚP prowadzą intensywne działania w śledztwie dotyczącym grupy, która – według ustaleń – działała od grudnia 2020 r. do listopada 2025 r. na terenie Szczecina, innych miejscowości kraju oraz poza granicami Polski. W ramach prowadzonych czynności 1 grudnia 2025 r. zatrzymano 12 osób zaangażowanych w proceder.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy wykorzystywali działalność jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, w tym Gminy Wyznaniowej Szczecin – jednostki Kościoła Naturalnego. Celem działań było m.in. pozyskiwanie środków finansowych oraz ukrywanie majątku poprzez działania pozorne. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje także, że grupa planowała zarejestrowanie kolejnego związku wyznaniowego, który miał zostać wykorzystany w dalszej przestępczej działalności.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania oszustw na szkodę Funduszu Kościelnego poprzez doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Członkom grupy zarzuca się również podawanie nieprawdziwych danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania nienależnych świadczeń lub zawyżenia ich wysokości, poświadczanie nieprawdy w dokumentach dotyczących dekretów o powołaniu misjonarzy, a także udaremnianie postępowań egzekucyjnych poprzez pozorne obciążanie nieruchomości wynikające z ich konsekracji. Śledczy zarzucają też przestępstwa związane z tzw. praniem pieniędzy.

Kierujący grupą usłyszał ponadto zarzuty podżegania do popełnienia poważnych przestępstw – spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pozbawienia wolności wskazanych osób. Straty Funduszu Kościelnego wynikające z działalności grupy szacuje się na co najmniej 6 milionów złotych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych – w tym osoby podejrzanej o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób zastosowano środki wolnościowe takie jak dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami.

CBŚP oraz Prokuratura Krajowa kontynuują czynności mające na celu pełne wyjaśnienie mechanizmu działania grupy, oraz ustalenie wszystkich osób mogących mieć związek z procederem.

(CBŚP / kc)