Oszukał ponad 102 osoby oferując ekogroszek - mężczyznę ustalili policjanci CBZC Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili mężczyznę, podejrzanego o doprowadzenie ponad 102 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy sprzedaży ekogroszku. Wymieniony zarejestrował sklep PGG i założył ponad 40 rachunków bankowych, pomiędzy którymi dokonywał operacji. Zbiorcze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu.

W ramach czynności służbowych policjanci ustalili, że mężczyzna w celu uwiarygodnienia swoich działań założył sklep PGG, którego strona internetowa (szata graficzna) oraz adresy email przypominały te wykorzystywane przez Polską Grupę Górniczą S. A. Aby jego oszukańcze działania były jeszcze bardziej skuteczne i sprawne założył kilkadziesiąt kont bankowych, które wykorzystywał do przelewania pieniędzy, posługiwał się nieprawdziwymi dokumentami w postaci elektronicznego potwierdzenia zamówień, fakturami, w których poświadczał nieprawdę i którymi posługiwał się jako autentycznymi. Z tego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Ustalony sposób postępowania podejrzanego wskazuje, że jego działania były celowe i miały schematyczny charakter. Wykorzystywał do popełnienia przestępstw, zgodnie z informacjami uzyskanymi od pokrzywdzonych, strony internetowe oraz adresy e-mail o nazwach i szacie graficznej niemal identycznej, a wykorzystywane przez Polską Grupę Górniczą S.A., co miało na celu wprowadzenie w błąd i zwiększenie autentyczności działań podejrzanego. Pokrzywdzeni, po upływie kilku miesięcy od złożenia zamówień, nie otrzymywali zamówionego towaru mimo licznych zapewnień ze strony podejrzanego. Ich próby interwencji były systematycznie zbywane, a obietnice dostawy towarów okazywały się jedynie fałszywymi obietnicami mającymi jedynie na celu zyskanie czasu i uniknięcie odpowiedzialności. Pokrzywdzeni, następnie podejmowali działania mające na celu dochodzenie swoich praw poprzez zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa składane w jednostkach policji na terenie kraju.

Postępowanie obejmuje ponad 102 pokrzywdzonych, którzy łącznie ponieśli szkodę w wysokości ponad 260 tys. zł. Jak ustalono, wszystkich postępowań, które mogą mieć związek z tym postępowaniem może być znacznie więcej.

2 grudnia b.r. funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Rejonowej Toruń – Centrum Zachód w Toruniu, gdzie usłyszał zarzuty karne oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentach, popełnionych, w części w warunkach tzw. recydywy.

Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.