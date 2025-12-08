„Odbierak” wpadł w ręce kieleckich policjantów Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w ostatni czwartek zatrzymali na terenie Warszawy 39-latka. Mężczyzna podejrzany jest o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Teraz stanie przed obliczem sądu.

Do oszustwa doszło w połowie października tego roku. Do 83-letniej mieszkanki Kielc zadzwoniła rzekoma wnuczka. Oszustka poinformowała kobietę, że potrzebuje pieniędzy na pilny zabieg medyczny swojej matki.

Kobieta, zaniepokojona informacją o tym fakcie, postąpiła zgodnie z instrukcjami rozmówczyni i przygotowała pieniądze, które przekazania nieznajomemu mężczyźnie.

Funkcjonariusze z kieleckiej komendy prowadzili intensywne działania w celu ustalenia i zatrzymania sprawców oszustwa. Wynikiem skrupulatnej pracy kryminalnych było zatrzymanie, do którego doszło na terenie Warszawy w ostatni w czwartek. To tam przed funkcjonariuszami ukrywał się 39-latek z Kielc. To tzw. „odbierak”, czyli osoba odpowiedzialna za fizyczne przejęcie pieniędzy od ofiary. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa, za który grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Został objęty policyjnym dozorem ,wpłacił poręczenie majątkowe oraz otrzymał zakaz opuszczania kraju.

Po raz kolejny apelujemy, szczególnie osób starszych, o zachowanie ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy. Przypominamy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności czy polecają wypłatę pieniędzy z konta w celu udziału w akcjach policyjnych.