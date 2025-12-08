Policjanci zatrzymali oszusta i odzyskali wyłudzone pieniądze Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zatrzymali mężczyznę, który brał udział w procederze oszustwa metodą „na wnuczka”. Do zatrzymania doszło na jednym z punktów blokadowych w chwili, gdy sprawca chciał opuścić miasto. Dzięki szybkiej interwencji policjantów 85-letnia kobieta odzyskała wyłudzone pieniądze, a oszust trafił do aresztu tymczasowego.

Do seniorki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił, jak się później okazało, zmyśloną historię, że życie jej bliskiej znajomej jest zagrożone i pilnie potrzebuje ona kosztownego leku. Mężczyzna wywoływał presję czasu i budował atmosferę strachu, przekonując kobietę, że tylko natychmiastowa pomoc finansowa może uratować życie chorej znajomej.

Zaniepokojona i przekonana, że pomaga swojej koleżance, 85-latka zgodziła się przygotować wskazaną kwotę pieniędzy. Po krótkim czasie pod jej domem pojawił się mężczyzna, któremu przekazała gotówkę. Gdy tylko jednak zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie powiadomiła Policję.

Mundurowi od razu przyjechali do mieszkania kobiety, gdzie dowiedzieli się, jak doszło do oszustwa. Ustalili też informacje o pojeździe, którym poruszał się sprawca, co pozwoliło na zorganizowanie blokad dróg wylotowych z miasta. Samochód, którym jechał mężczyzna, został namierzony na ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej. Tam też policjanci z drogówki przeprowadzili jego zatrzymanie. Zaraz po tym na miejsce dojechali bielscy kryminalni, którzy przejęli dalsze czynności.

Efektem szybkiej i skoordynowanej akcji było nie tylko zatrzymanie 43-letniego mężczyzny, ale również odzyskanie pieniędzy, które przejął od seniorki. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a po przedstawieniu mu zarzutów, na wniosek śledczych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Po raz kolejny apelujemy do seniorów oraz ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności. Oszuści bardzo często wykorzystują emocje, strach i dobre serce swoich ofiar. W przypadku jakichkolwiek podejrzanych telefonów czy próśb o przekazanie pieniędzy należy niezwłocznie skontaktować się z Policją lub kimś zaufanym z rodziny.

Opisywane zdarzenie ma również dodatkowy, poruszający wymiar. Ofiarą oszustwa była 85-letnia kobieta, która przekazała sprawcy 30 tysięcy złotych. Seniorka, mimo swojej trudnej sytuacji życiowej, postanowiła bez wahania ratować życie swojej bliskiej znajomej. Należy podkreślić, że w tak podeszłym wieku kobieta na co dzień opiekuje się swoją niepełnosprawną córką, co pokazuje, jaką bezwzględnością wykazują się oszuści.

Zatrzymanie sprawcy oraz odzyskanie pieniędzy to dla policjantów nie tylko zawodowe wyzwanie, ale również osobista satysfakcja, gdyż pokrzywdzona kobieta odzyskała środki, które są jej tak bardzo potrzebne. W ręce mundurowych trafił przestępca, dopuszczający się czynów wymierzonych w najbardziej wrażliwe i bezbronne osoby.