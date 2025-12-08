Tymczasowy areszt dla sprawcy brutalnego pobicia i rozboju Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie zatrzymali 27 – letniego mieszkańca miasta podejrzanego o pobicie, rozbój oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Ponadto mężczyzna był poszukiwany przez sandomierską policję do ustalenia miejsca pobytu. Po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci 3 – miesięcznego aresztu.

W czwartek do dyżurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie o awanturze w okolicy jednego ze sklepów w Opatowie. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że jeden z klientów wszedł w utarczkę słowną z przebywającymi przed wyjściem mężczyznami po czym używając kija bejsbolowego, zaatakował 36-letniego mieszkańca Opatowa, powodując u niego poważne obrażenia ciała i odjechał z miejsca zdarzenia wraz z towarzyszącą mu kobietą.

Po chwili policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o awanturze w jednym z domów na terenie miasta. Bardzo szybko okazało się, że sprawcą zajścia jest ten sam mężczyzna. Z relacji pokrzywdzonych wynikało, że wszedł on do pomieszczeń znajdujących się na piętrze, gdzie, krzyczał do jednego z mieszkających tam mężczyzn żądając pieniędzy, niszczył przy tym, przy użyciu tej samej pałki, mienie znajdujące się w kuchni i w jednym z pokoi. Następnie używając pałki oraz przedmiotu przypominającego broń palną doprowadził 74-letnią mieszkankę tego domu oraz jej 62-letnią siostrę do bezbronności dokonując kradzieży dwóch telefonów komórkowych. Po popełnionych przestępstwach mężczyzna wraz z towarzyszącą mu kobietą wsiedli do auta i odjechali.

Krótko po zgłoszeniu para została zatrzymana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w bezpośrednim pościgu na terenie miasta. Okazało się, że za kierownicą bmw, siedział 27-letni mieszkaniec Opatowa, towarzyszyła mu 24-letnia partnerka. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Policjanci odzyskali skradzione mienie oraz zabezpieczyli narzędzia, którymi posługiwał się 27-latek. Przedmiot przypominający broń, którym posługiwał się mężczyzna okazał się pistoletem gazowym.

W trakcie czynności wyszło również na jaw, że był on poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych przez sandomierskich stróżów prawa.

Kobieta na chwilę obecną nie usłyszała żadnych zarzutów, jednak jej postępowanie będzie miało swoje konsekwencje. Podczas czynności związanych z zatrzymaniem 24-latki mundurowi ustalili, że mieszkaniu, w którym zamieszkiwała para znajdują się dzieci. Po uzyskaniu tej informacji pod wskazany adres niezwłocznie pojechali mundurowi. Po dostaniu się do jego wnętrza funkcjonariusze zastali dwójkę dzieci w wieku 6 i 4 lat, które przebywały tam bez żadnego opiekuna. Mundurowi otoczyli maluchy opieką a po przebadaniu ich przez lekarza przekazali pod opiekę babci. Tą sprawą zajmie się Sąd Rodzinny.

Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie szeregu zarzutów, wśród których znalazły się pobicie, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 6 grudnia 2025 roku Sąd Rejonowy w Opatowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Po czynnościach procesowych trafił do zakładu penitencjarnego. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.