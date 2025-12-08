Oszukana „na pracownika banku” – straciła blisko 700 tysięcy złotych Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj 34-letnia mieszkanka Białegostoku padła ofiarą oszustwa metodą „na pracownika banku” i straciła blisko 700 tysięcy złotych. Podczas rozmowy telefonicznej usłyszała typowy dla tego rodzaju przestępstw scenariusz o rzekomym włamaniu na jej konto. Zmanipulowana przez fałszywych konsultantów wykonywała wszystkie ich polecenia, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność przy dokonywaniu operacji finansowych.

Do białostockiej „dwójki” zgłosiła się 34-latka, która opowiedziała, jak doszło do oszustwa. Będąc w pracy, odebrała połączenie z zastrzeżonego numeru. Mężczyzna podający się za pracownika banku poinformował ją, że ktoś próbuje na jej dane zaciągnąć kredyt. Gdy kobieta zaprzeczyła, oszust stwierdził, że sprawa zostanie zgłoszona do jej banku i wkrótce skontaktuje się z nią kolejna osoba. Po chwili zadzwoniła kobieta podszywająca się pod konsultantkę bankową, twierdząc, że środki 34-latki są zagrożone. Poleciła jej natychmiastową wypłatę pieniędzy z konta.

Pokrzywdzona, mająca również upoważnienie do rachunku swojej matki, wypłaciła środki z obu kont. Następnie, pod wpływem namów oszustów, zaciągnęła kredyt na ponad 200 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze zgodnie z instrukcjami przestępców wpłaciła do bitomatów. Łącznie straciła blisko 700 tysięcy złotych. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, zgłosiła sprawę policjantom.