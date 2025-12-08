Kradzież samochodu ciężarowego i ucieczka pojazdem z Kruszwicy do Bydgoszczy Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Pościg za kierowcą, który ukradł na terenie powiatu inowrocławskiego tira załadowanego burakami zakończył się na terenie Bydgoszczy. 30-latek wpadł w ręce bydgoskich policjantów na Rondzie Toruńskim. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że kierował pod wpływem metamfetaminy. Odpowie za szereg czynów.

Cała historia, która mogła zakończyć się tragicznie dla wielu uczestników ruchu drogowego, miała swój początek w minioną sobotę (6 grudnia) przed godziną 19:00 na terenie Kruszwicy. Wówczas dyżurny inowrocławskiej policji otrzymał zgłoszenie z Kruszwicy, że na terenie jednej z firm doszło do kradzieży pojazdu ciężarowego z załadunkiem buraków cukrowych. Okazało się, że wszedł tam niepostrzeżenie mężczyzna, który wsiadł do pozostawionego z włączonym silnikiem auta i odjechał. Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci ustalili kierunek i ruszyli w pościg.

Mimo dawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania się kierowca kontynuował ucieczkę. Jadąc w kierunku Bydgoszczy wykonywał niebezpieczne manewry. W ten sposób dotarł na teren powiatu bydgoskiego.

O trwającym pościgu dyżurny inowrocławskiej komendy poinformował policjantów z Bydgoszczy. Skierowane patrole zauważyły pędzącą ciężarówkę w rejonie węzła w Stryszku. Mężczyzna przez cały czas za nic miał sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Zbliżając się do Ronda Toruńskiego zwolnił, widząc czekające na zmianę świateł samochody. Dojeżdżając wyskoczył z kabiny i chciał uciekać pieszo. Wówczas został zatrzymany przez bydgoskich policjantów. Natomiast prowadzone przez niego auto stoczyło się na stojącą przed renault toyotę corollę. Okazało się również, że chwilę wcześniej spowodował kolizję w Nowej Wsi Wielkiej z samochodem renault captur. Na szczęście uczestnikom obu zdarzeń nic się nie stało.

30-latek z powiatu mogileńskiego został zatrzymany i trafił do komisariatu na Wyżynach. Tam przeprowadzone wstępne badanie narkotesterem wykazało, że kierował on 40-tonowym pojazdem pod działaniem metamfetaminy. Mężczyźnie została pobrana w szpitalu krew do dalszych badań.

Policjanci gromadzą materiał dowodowy w sprawie. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna odpowie za kradzież pojazdu, kierowanie nim pod działaniem środków odurzających, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i ucieczkę przed policjantami. Poniesie również odpowiedzialność za kolizje, które spowodował. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali mu prawo jazdy.

Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie obejmujące wszystkie czyny, których mężczyzna się dopuścił, zarówno na terenie powiatu bydgoskiego, jak i inowrocławskiego będą prowadzić policjanci z Kruszwicy, pod nadzorem prokuratury w Inowrocławiu.