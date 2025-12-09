Policja i PKO Bank Polski wspólnie przeciw oszustwom finansowym – podpisano porozumienie o współpracy Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Komenda Główna Policji oraz PKO Bank Polski podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli oraz i przeciwdziałanie nowoczesnym formom oszustw. Dokument sygnowali nadinsp. dr Tomasz Michułka, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz wiceprezesi Zarządu PKO Banku Polskiego – Piotr Mazur i Tomasz Pol. Współpraca obejmie działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane przede wszystkim do seniorów, ich opiekunów oraz młodzieży.

Policja wzmacnia działania prewencyjne

W ostatnich latach Policja odnotowuje stały wzrost przestępstw wykorzystujących techniki socjotechniczne oraz nowe technologie. Coraz częściej sprawcy podszywają się pod instytucje zaufania publicznego, wykorzystując nieświadomość lub pośpiech swoich ofiar. Ochrona obywateli przed tego typu przestępczością wymaga nie tylko skutecznych działań operacyjnych, ale również szeroko prowadzonej profilaktyki.

- Policja nieustannie reaguje na coraz bardziej wyrafinowane metody działania oszustów, którzy wykorzystują nowe technologie i techniki manipulacji, aby wprowadzić w błąd osoby korzystające z usług finansowych. Nasze działania obejmują zarówno szybkie reagowanie na zgłoszenia, jak i prowadzenie dochodzeń, które pozwalają wykrywać sprawców i zapobiegać kolejnym przestępstwom. Współpraca z instytucjami bankowymi, w tym z PKO Bankiem Polskim, pozwala nam działać skuteczniej – wymieniać informacje o zagrożeniach, prowadzić wspólne inicjatywy edukacyjne i docierać z praktyczną wiedzą do grup najbardziej narażonych, w tym do seniorów i młodzieży. Dzięki temu partnerstwu możemy nie tylko reagować na przestępstwa, ale przede wszystkim im zapobiegać, zwiększając bezpieczeństwo finansowe obywateli – mówi nadinsp. dr Tomasz Michułka – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Potrzebna jest współpraca

Skala zjawiska związanego z przestępczością internetową i oszustwami powoduje, że kluczowe znaczenie ma edukowanie obywateli, zanim staną się oni celem przestępców. Dlatego od lat prowadzimy liczne akcje informacyjne, kampanie profilaktyczne i spotkania z mieszkańcami w całym kraju. O tym, że tego typu działania uświadamiające są potrzebne, przekonuje skala działalności przestępców, którzy wykorzystują nieuwagę lub brak świadomości swoich ofiar na temat zagrożeń.

Jak podaje Raport Antyfraudowy BIK 2025*, odsetek Polaków, którzy zetknęli się z przynajmniej jedną próbą wyłudzenia, sięgnął już 47 proc. (+10 p.p. r/r) .

Porozumienie z PKO Bankiem Polskim daje możliwość jeszcze szerszego dotarcia do najbardziej narażonych grup społecznych oraz wzbogacenia policyjnych działań o wiedzę wynikającą z doświadczeń sektora bankowego.

Wkład PKO Banku Polskiego w działania edukacyjne

PKO Bank Polski posiada rozbudowany system szkoleń i programów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa finansowego i cyberbezpieczeństwa. Dzięki współpracy z Policją te doświadczenia będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby działań prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez funkcjonariuszy. Wsparcie banku obejmuje m.in. prowadzenie warsztatów, przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz udział ekspertów w inicjatywach adresowanych do seniorów i młodzieży.

- Nasze wspólne działania mają na celu przeciwdziałanie wszelkim formom przestępczości finansowej, by jeszcze lepiej chronić klientów. Dzięki porozumieniu z Policją, PKO Bank Polski będzie jeszcze skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo operacji finansowych, a Policja, prowadząc działania prewencyjne zyska wsparcie merytoryczne i dostęp do praktycznych materiałów” – podkreśla Tomasz Pol – wiceprezes PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski nie tylko uczy, ale też wprowadza praktyczne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo klientów. Np. za pomocą aplikacji IKO mogą oni uzyskać potwierdzenie, że kontaktuje się z nim rzeczywisty pracownik banku. Korzystają też z kluczy bezpieczeństwa przy logowaniu do serwisu iPKO, a także kart debetowych i kredytowych w wersji cyfrowej ze zmiennym kodem bezpieczeństwa CVC/CVV.

Wspólny cel

Połączenie doświadczenia Policji w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości z wiedzą ekspertów PKO Banku Polskiego w zakresie bezpieczeństwa finansowego tworzy fundament skutecznej profilaktyki. Obie instytucje podkreślają, że kluczowe jest zapobieganie – czyli dostarczanie obywatelom wiedzy, która pozwoli im rozpoznać zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować.

Informacje na temat zagrożeń i tego, jak ich uniknąć, można również znaleźć w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, w mediach społecznościowych PKO Banku Polskiego oraz na stronie internetowej: Bezpieczeństwo Twoich finansów.

* Raport Antyfraudowy BIK 2025