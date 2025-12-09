Spotkanie zespołu do spraw utworzenia w Policji Narodowego Biura Śledczego Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w Komendzie Głównej Policji odbyło się kolejne posiedzenie zespołu powołanego do utworzenia Narodowego Biura Śledczego - nowej jednostki, która ma powstać z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Spotkaniu przewodniczył nadinsp. dr Tomasz Michułka - Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Jako pierwszy głos zabrał nadinsp. Cezary Luba, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, który omówił aktualne wyzwania związane z przestępczością zorganizowaną i jej rosnącą „hybrydyzacją” - łączeniem działań w świecie rzeczywistym i cyfrowym. Odwołując się do raportów Europolu SOCTA 2025, TESAT 2025 oraz unijnej strategii ProtectEU, wskazał na konieczność integracji działań Policji w obu tych obszarach. Podkreślił, że nie ma dziś zorganizowanej grupy przestępczej, która nie działałaby także w sieci. Generał uzasadnił również konieczność połączenia CBŚP i CBZC , zwracając uwagę na istniejący dualizm zadań oraz rozproszenie odpowiedzialności między jednostkami zwalczającymi przestępczość w świecie fizycznym i w cyberprzestrzeni. Komendant Luba zaznaczył, że obecny model utrudnia i wydłuża prowadzenie ciągłego procesu wykrywczego.

Następnie nadinsp. Adam Cieślak - Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, omówił aktualną strukturę i zadania CBZC, akcentując jego kluczową rolę w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw popełnianych w środowisku cyfrowym oraz we wspieraniu innych jednostek Policji w sprawach wymagających specjalistycznych kompetencji technicznych.

W dalszej części głos zabrali komendanci wojewódzcy i ich przedstawiciele z Poznania, Opola, Łodzi i Katowic, którzy wskazali, że obecne trudności w zwalczaniu przestępczości w sieci wynikają z aktualnej struktury pionu „cyber” w Policji. Formalizm oraz konieczność zwracania się do CBZC w konkretnych sprawach przekładają się na nieefektywną walkę z przestępczością kryminalną w sieci na poziomie jednostek niższego szczebla. Zaakcentowali potrzebę tworzenia wydziałów „cyber” w strukturach komend wojewódzkich, co umożliwi skuteczniej koordynować sprawy dotyczące między innymi zwalczania oszustw internetowych na poziomach KMP/KPP . Przedstawiciele z Łodzi i Opola poparli koncepcję wzmocnienia wyspecjalizowanych komórek „cyber” na poziomie KWP , zamiast rozszerzania zakresu zadań funkcjonariuszy wydziałów wywiadu kryminalnego. Taką propozycję zgłosił komendant CBZC.

Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej - podinsp . Ewelina Mączkorowska, omówiła struktury pionu korupcyjnego w Policji na szczeblu KMP/KPP i KWP. Z uwagi na słabą efektywność i marginalny udział w walce z korupcją komend powiatowych i miejskich, pozytywnie odniosła się do pomysłu wzmocnienia wydziałów korupcji na szczeblu KWP. Zwróciła również uwagę na rosnącą rolę Prokuratury Europejskiej, wzrost zagrożeń związanych z nadużyciami finansowymi na poziomie UE, co także jest argumentem przemawiającym za rozbudową pionów korupcji na poziomie wojewódzkim.

W trakcie prac zespołu podkreślono, że połączenie CBŚP i CBZC oraz równoległe wzmocnienie pionu korupcji na poziomie komend wojewódzkich jest odpowiedzią na zmieniającą się przestępczość i zwiększy skuteczność Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Proponowane zmiany organizacyjne umożliwią lepszą koordynację działań, szybsze podejmowanie decyzji oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego i technicznego formacji.